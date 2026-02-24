Νέα ΚΑΠ 2028–2034: Στην Πάτρα ο διάλογος για τον ρόλο των Περιφερειών

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, με στόχο την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής.

Σε μια κρίσιμη περίοδο διαμόρφωσης της νέας προγραμματικής περιόδου, η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο των Περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, διερευνώντας δυνατότητες μεγαλύτερης αποκέντρωσης, καλύτερης προσαρμογής των παρεμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο και ενδεχόμενης δημιουργίας περιφερειακού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Στις εισηγήσεις θα συμμετάσχουν:

Ο Αντώνιος Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Σπύρος Παπασπύρου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»

Ο Νίκος Καλίνης, Διευθυντής Προγράμματος για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής ΚΑΠ (2023–2027) στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Μενέλαος Γαρδικιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδα

Ο Ευστάθιος Κλωνάρης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή διαβούλευση και καταγραφή απόψεων εκπροσώπων φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε εκπροσώπους θεσμών, αγροτικών φορέων, παραγωγούς και κάθε ενδιαφερόμενο για το μέλλον της αγροτικής πολιτικής.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

09:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 – 10:10 Χαιρετισμοί

10:10 – 11:15 Εισηγήσεις

11:15 – 11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30 – 12:30 Διαβούλευση και συμπεράσματα

12:30 – 12:45 Κλείσιμο συζήτησης