ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που μείωσαν τις αποδοχές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ
12:52 - 24 Φεβ 2026

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που μείωσαν τις αποδοχές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ

Reporter.gr Newsroom
Οι μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, που ανήκουν στον Διπλωματικό κλάδο καθώς και στους κλάδους Εμπειρογνωμόνων, Ο.Ε.Υ. και Ε.Ν.Υ., δικαιώθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τις περικοπές που είχαν επιβληθεί στις αποδοχές τους, καθώς οι σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4093/2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές.  

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, υπό την προεδρία του Μιχάλη Πικραμένου και με εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Γεωργία Ανδριοπούλου, με τις αποφάσεις 105-8/2026 έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, καθώς και η υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων και των λοιπών συναφών κατηγοριών προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών (Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας), παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών, όπως αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

