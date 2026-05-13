Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Επενδυτικό άλμα €7,7 δισ. ως το 2034 – Οι διασυνδέσεις στο επίκεντρο

Ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των δικτύων μεταφοράς ενέργειας ως θεμελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού ενεργειακού μέλλοντος αναδείχθηκε από τον Αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννη Μάργαρη, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «Energy Transition Summit – East Med & Southeast Europe».

Ο κ. Μάργαρης τόνισε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα συνιστούν βασικό πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των συστημάτων ηλεκτρισμού, υπογραμμίζοντας πως η σημασία τους γίνεται ακόμη πιο έντονη σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της στην προώθηση και υλοποίηση έργων διασυνδέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο Great Sea Interconnector και στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την έγκριση, στο πλαίσιο της τετραμερούς συνάντησης υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υποβολή επίσημου αιτήματος χρηματοδότησης από τον ΑΔΜΗΕ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ο Αντιπρόεδρος του Διαχειριστή χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την επόμενη φάση του έργου, καθώς και για την προσέλκυση πρόσθετου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Όπως ανέφερε, η ΕΤΕπ έχει ήδη συμμετάσχει στη χρηματοδότηση πολλών έργων διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, τα οποία αποτελούν κεντρικό άξονα της ευρύτερης ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Επισήμανε επίσης ότι την τελευταία οκταετία ο Διαχειριστής έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 4,5 δισ. ευρώ, με υψηλό ρυθμό υλοποίησης και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 7,7 δισ. ευρώ έως το 2034, διευκρινίζοντας ότι τα κεφάλαια από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, θα κατευθυνθούν σε ώριμα έργα υποδομών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών του Βορείου Αιγαίου, καθώς και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ιταλία.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη μεγάλων ενεργειακών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε ότι παραμένει άλυτο το ζήτημα της ταχείας και αποτελεσματικής αδειοδότησης νέων δικτύων, το οποίο επηρεάζει κρίσιμα τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεγάλες επενδύσεις τόσο για τους διαχειριστές συστημάτων όσο και για τους ιδιώτες επενδυτές, ενώ στάθηκε στις παραμέτρους που καθορίζουν την πρόοδο των έργων διασύνδεσης και χρήζουν περαιτέρω εξορθολογισμού.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μάργαρης τόνισε τη σημασία της κοινωνικής αποδοχής των έργων υποδομής, επισημαίνοντας ότι απαιτείται συνεχής διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να διασφαλίζεται η συναίνεση και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών παρεμβάσεων.