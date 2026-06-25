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ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
Πολιτική
14:44 - 25 Ιουν 2026

ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποδέχεται την εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στη χορήγηση αδειών αναζήτησης για την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data) εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Στόχος να υπάρξει ανταπόκριση στο ενδιαφέρον της αγοράς να χρηματοδοτήσει νέες σεισμικές έρευνες που θα εξασφαλίσουν, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων, δεδομένα μη αποκλειστικής χρήσης. Ενδιαφέρον που σχετίζεται άμεσα με τις σημαντικές εξελίξεις στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων και τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Chevron και ExxonMobil.

Παράλληλα, προτεραιοποιείται η δημιουργία μιας τράπεζας δισδιάστατων και τρισδιάστατων δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης που θα καταστήσει τις εν λόγω περιοχές ελκυστικές για εταιρείες υδρογονανθράκων, καθώς θα εγγυάται την ευκολότερη πρόσβαση και τη βελτιωμένη ακρίβεια των δεδομένων με παράλληλη μείωση του επενδυτικού ρίσκου.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θα ανταποκριθούν στην Πρόσκληση μπορούν να προτείνουν προγράμματα ερευνών που θα καλύπτουν ολόκληρη ή τμήματα της Προς Αναζήτηση Περιοχή (επισυναπτόμενος χάρτης), ενώ οι έρευνες μπορεί να περιλαμβάνουν δισδιάστατα (2D) ή/και τρισδιάστατα (3D) σεισμικά δεδομένα.

Θα ακολουθήσει η έκδοση της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/8.2.1995) κατόπιν της εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος από εταιρείες πρόσκτησης και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών ξεκινά την ημέρα που δημοσιεύεται η σχετική Πρόσκληση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές για να υποβάλει στη συνέχεια τη σχετική εισήγησή της προς το Υπουργείο.

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