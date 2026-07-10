Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Σε καθοριστική φάση εισέρχεται το πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο Block 2, δυτικά της Κέρκυρας, καθώς η κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ Energy ολοκληρώνει, με βάση πληροφορίες, τις τελευταίες επιχειρησιακές και αδειοδοτικές προετοιμασίες πριν από την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα ύστερα από σχεδόν 40 χρόνια.

Μετά την επιλογή, όπως αναφέρεται, του λιμένα της Ηγουμενίτσας ως βάσης εφοδιαστικής υποστήριξης (logistics base), το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία αναμένεται τις προσεχείς ημέρες. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θεωρείται κομβική για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει την έναρξη των γεωτρητικών εργασιών τον Φεβρουάριο του 2027.

Η ΜΠΕ θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ερευνών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην περιοχή, καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου οικοσυστήματος και του βυθού όπου θα αναπτυχθούν οι εργασίες.

Το λιμάνι

Επίσης, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας θα αποτελέσει το επιχειρησιακό κέντρο του έργου, αναλαμβάνοντας τη διακίνηση εξοπλισμού, σωληνώσεων, καυσίμων, αναλωσίμων και προσωπικού προς το γεωτρύπανο. Η επιλογή του προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων των διαθέσιμων λιμένων, με την Ηγουμενίτσα να υπερισχύει έναντι της Πάτρας και του Αστακού.

Σημειώνεται ότι η γεώτρηση αφορά τον στόχο «Ασωπός-1», ο οποίος θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες γεωλογικές δομές στο ελληνικό υπεράκτιο χαρτοφυλάκιο. Η ExxonMobil συμμετέχει με ποσοστό 60%, η Energean με 30% και έχει τον ρόλο του operator στη γεωτρητική φάση, ενώ η HELLENiQ Energy διατηρεί το υπόλοιπο 10%.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το γεωτρύπανο θα επιχειρήσει σε θαλάσσιο βάθος περίπου 1.300-1.400 μέτρων, με το συνολικό βάθος της γεώτρησης να φθάνει τα 4.622 μέτρα. Η επένδυση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υπολογίζεται μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ.

Γεώτρηση υψηλού ρίσκου με σημαντική επενδυτική προοπτική

Παρότι, πάντως, η πιθανότητα γεωλογικής επιτυχίας εκτιμάται στο περίπου 16% – ποσοστό που θεωρείται σύνηθες για έρευνες σε ανεξερεύνητες λεκάνες – το μέγεθος του δυνητικού κοιτάσματος μετατρέπει το έργο σε μία από τις πλέον ελκυστικές ερευνητικές επενδύσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τις τεχνικές εκτιμήσεις της Energean, ο στόχος «Ασωπός» ενδέχεται να φιλοξενεί έως και 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εφόσον οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν από τη γεώτρηση, η ανακάλυψη θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή.

Τα βήματα

Σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος θα ακολουθήσει πρόγραμμα επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων, ώστε να αποτιμηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα και να σχεδιαστεί η ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Παράγοντες, μάλιστα, της αγοράς εκτιμούν ότι η συνολική επένδυση για την πλήρη ανάπτυξη ενός κοιτάσματος τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής, τις υποθαλάσσιες υποδομές και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ο σχεδιασμός που εξετάζεται προβλέπει την ανάπτυξη του κοιτάσματος μέσω πλωτής μονάδας παραγωγής (FPSO), με το φυσικό αέριο να διοχετεύεται στις αγορές μέσω των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη ενεργειακών διασυνδέσεων, όπως ο TAP και ο σχεδιαζόμενος ITGI, εξυπηρετώντας τόσο την ελληνική όσο και την ιταλική αγορά.

Διευρύνεται το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ερευνών

Το Block 2 αποτελεί σήμερα το πλέον ώριμο έργο του ελληνικού προγράμματος ερευνών, χωρίς όμως να είναι το μοναδικό που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy για τα θαλάσσια blocks «Α2», «Νότια Πελοποννήσου», «Νότια Κρήτης 1» και «Νότια Κρήτης 2» διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των υπεράκτιων ερευνών.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το Block 10 στο Νότιο Ιόνιο, όπου η Chevron έχει αποκτήσει ποσοστό 70% και τον ρόλο του operator, με τη HELLENiQ Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση των δεδομένων θα καθορίσει την επόμενη επενδυτική απόφαση. Εφόσον τα τεχνικά αποτελέσματα είναι θετικά, το Block 10 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον επόμενο υποψήφιο για ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία.

Το «Ιόνιο» στο επίκεντρο της επόμενης φάσης

Παράλληλα, η HELLENiQ Energy συνεχίζει την ωρίμανση της παραχώρησης «Ιόνιο», μιας θαλάσσιας έκτασης περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που εκτείνεται δυτικά της Κέρκυρας και της Λευκάδας.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει παράταση της δεύτερης φάσης των ερευνών προκειμένου να ολοκληρώσει την τεχνική αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού εταίρου με εμπειρία στις υπεράκτιες γεωτρήσεις, ο οποίος θα μπορούσε να συμμετάσχει στην επόμενη φάση του έργου και να αναλάβει καθήκοντα operator.

Εφόσον οι τεχνικές αξιολογήσεις επιβεβαιώσουν το γεωλογικό δυναμικό της περιοχής και ολοκληρωθεί η είσοδος νέου εταίρου, το Block «Ιόνιο» θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο βήμα του ελληνικού προγράμματος ερευνών μετά τις γεωτρήσεις στο Block 2 και το Block 10, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό υπεράκτιο ενεργειακό χάρτη.