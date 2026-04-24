ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΝ: Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:43 - 24 Απρ 2026

ΥΠΕΝ: Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)προχώρησε στη δημοσίευση του 2ου και 3ου  οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», εντάσσοντας περισσότερους από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα. Η συνολική μέγιστη επιδότηση (δέσμευση πόρων) για τις νέες αυτές αιτήσεις ανέρχεται πάνω από 125.000.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αναδεικνύει τη δέσμευση της Πολιτείας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες, από τα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρόσβαση σε καθαρές, σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος:

https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/ .

Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30/05/2026.

Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται στις 25/06/2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • ​Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
  • ​Οι προμηθευτές στα τηλέφωνα 213 151 3075 και 213 151 3355

(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)

Εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ωφελούμενοι)
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (προμηθευτές)
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών
Ειδήσεις

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»
Ακίνητα

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Καθαρός κύκλος εργασιών $17,9 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο - Περαιτέρω επέκταση στον κλάδο των Capesizes

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:42

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. στο εξάμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:38

Εθνική Τράπεζα: Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για συνεργασία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 17:32

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Ναυτιλία
30/07/2026 - 17:14

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 16:57

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:34

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ