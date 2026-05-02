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Ιόνιο: Μάχη τριών λιμανιών για τη «βάση» των γεωτρήσεων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:05 - 02 Μάι 2026

Ιόνιο: Μάχη τριών λιμανιών για τη «βάση» των γεωτρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε κρίσιμο οικονομικό και στρατηγικό ζήτημα εξελίσσεται η επιλογή της λιμενικής βάσης που θα υποστηρίξει τις υπεράκτιες γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με τα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Αστακού να διεκδικούν κεντρικό ρόλο. Η απόφαση δεν αφορά μόνο την ενεργειακή διάσταση του έργου, αλλά κυρίως τον ευρύτερο κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται γύρω από τις γεωτρήσεις.

Η λειτουργία μιας υπεράκτιας εγκατάστασης δημιουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών, που περιλαμβάνει εφοδιαστική υποστήριξη, τεχνικές εργασίες, μεταφορά προσωπικού, συντήρηση εξοπλισμού και υπηρεσίες ασφάλειας. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, σε επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, έως και 400 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τη λιμενική υποστήριξη, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική και εθνική οικονομία.

Η Πάτρα προβάλλει τα πλεονεκτήματά της ως δυνητικός ενεργειακός κόμβος, με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, η Ηγουμενίτσα επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και επενδύοντας σε υποδομές logistics και «πράσινες» τεχνολογίες, εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο ενεργειακό οικοσύστημα.

Ο Αστακός, από την πλευρά του, εισέρχεται δυναμικά στη διεκδίκηση, αξιοποιώντας τη χωροταξική ευελιξία και τις διαθέσιμες εκτάσεις του Πλατυγιαλίου, που ευνοούν την ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας.

Συνολικά, η επιλογή της βάσης αναδεικνύεται σε απόφαση με έντονο γεωοικονομικό αποτύπωμα, ικανή να μετατρέψει ένα λιμάνι σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και να επηρεάσει καθοριστικά την αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Ελλάδας.

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