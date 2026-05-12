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GSI: Στο επόμενο στάδιο η ηλεκτρική διασύνδεση – Η ΕΤΕπ «ξεκλειδώνει» τη χρηματοδότηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19:32 - 12 Μάι 2026

GSI: Στο επόμενο στάδιο η ηλεκτρική διασύνδεση – Η ΕΤΕπ «ξεκλειδώνει» τη χρηματοδότηση

Reporter.gr Newsroom
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Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI) εισέρχεται σε νέα φάση, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε στη Λευκωσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ώστε ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην υποβολή επίσημου αιτήματος χρηματοδότησης προς την ΕΤΕπ.

Η σχετική συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι το έργο έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, ειδικά υπό το πρίσμα των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, θετικά αξιολογήθηκε η κοινή επιστολή των υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Μιχάλη Δαμιανού, με την οποία στηρίζεται η προοπτική χρηματοδότησης του έργου, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, η ΕΤΕπ θα προχωρήσει σε εκπόνηση αναλυτικής μελέτης, η οποία θα αποσαφηνίσει τις οικονομοτεχνικές παραμέτρους της διασύνδεσης. Η μελέτη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει το τελικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου και να ανοίξει τον δρόμο για πιθανή συμμετοχή νέων επενδυτών.

Στη συνάντηση για το έργο συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, ενώ από την κυπριακή πλευρά ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και η υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική. Παρόντες ήταν επίσης ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Ενέργεια Νταν Γιόργκενσεν, η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Κομισιόν Ντίτε Γιούλ Γιόργκενσεν, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Ιωάννης Τσακίρης.

Το έργο GSI θεωρείται κομβικό για την ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και τη δημιουργία νέων επενδυτικών προοπτικών στον τομέα της ενέργειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 03:03
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