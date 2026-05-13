Trastor: Στο 1 ευρώ αναμένεται να καθοριστεί η τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

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Η «TRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ανακοίνωσε σήμερα (13/5) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των ανακοινώσεών της που δημοσιεύθηκαν στις 4 Μαΐου 2026, 6 Μαΐου 2026, 7 Μαΐου 2026 και 8 Μαΐου 2026, βάσει των εντολών που έχουν ληφθεί έως σήμερα σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά, η τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί σε €1,00 ανά νέα μετοχή, υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) και της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Οι διαχειριστές της Συνδυασμένης Προσφοράς έχουν λάβει εντολές που υπερβαίνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην εν λόγω τιμή.

Η τελική Τιμή Διάθεσης και το τελικό μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία εν ευθέτω χρόνω.

Η περίοδος βιβλίου προσφορών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2026 στις 10:00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2026 στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Η Διεθνής Προσφορά πραγματοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο (11 Μαΐου 2026 - 13 Μαΐου 2026).

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στις προαναφερθείσες ανακοινώσεις».