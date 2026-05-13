Trastor: Στο 1 ευρώ αναμένεται να καθοριστεί η τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
«Οι διαχειριστές της Συνδυασμένης Προσφοράς έχουν λάβει εντολές που υπερβαίνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην εν λόγω τιμή.
Η τελική Τιμή Διάθεσης και το τελικό μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία εν ευθέτω χρόνω.
Η περίοδος βιβλίου προσφορών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2026 στις 10:00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2026 στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Η Διεθνής Προσφορά πραγματοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο (11 Μαΐου 2026 - 13 Μαΐου 2026).
Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στις προαναφερθείσες ανακοινώσεις».