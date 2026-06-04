ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της MORE, θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής μέγιστης ισχύος 107,1 MW.

Τα αιολικά πάρκα αποτελούνται από συνολικά 26 ανεμογεννήτριες σε περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα και τη Φλώρινα. Συγκεκριμένα:

• Αιολικό πάρκο Κέλλας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW

• Αιολικό πάρκο Οπουντία στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 3,5 MW

• Αιολικό πάρκο Τσαμαδοράχη στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 22 MW

• Αιολικό πάρκο Κάτω Λακώματα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 19,2 MW

• Αιολικό πάρκο Μικρόβουνο στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

• Αιολικό πάρκο Ψαρομύτα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΔΕΗ συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 51% της συμμετοχής της MORE στο μετοχικό κεφάλαιο συνολικά 12 Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs) οι οποίες αναπτύσσουν ισάριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW, στα οποία ο Όμιλος ΔΕΗ κατείχε ήδη το 49%. Πλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ θα κατέχει το 100% των εν λόγω φωτοβολταϊκών έργων.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η ανακοίνωση της ΜΟΗ

Η Motor Oil Renewable Energy (“MORE”) υπέγραψε συμφωνίες για την πραγματοποίηση τριών (3) συναλλαγών οι οποίες σηματοδοτούν την βελτιστοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της MORE αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την σημαντική αξία συγκεκριμένων περιουσιακών της στοιχείων.

Οι δύο εκ των τριών συναλλαγών έχουν ως αντισυμβαλλόμενο μέρος την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μ.Α.Ε. (PPC Renewables - PPCR). Συγκεκριμένα, η MORE συμφώνησε να πουλήσει στην PPCR χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 107 MW.



Επιπλέον, η MORE συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. (εταιρεία συμμετοχών που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Εταιρειών Ειδικού Σκοπού - SPVs) καθιστώντας την τελευταία 100% θυγατρική της MORE.



Ταυτόχρονα, η ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. συμφώνησε να πουλήσει στην PPCR την κατά 51% συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο συνολικά δώδεκα (12) SPVs που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW. Η ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. διατηρεί την κατά 51% συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο των υπόλοιπων τριών (3) SPVs που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων υπό ανάπτυξη συνολικής ονομαστικής ισχύος 288 MW.



Το τίμημα από τις παραπάνω συναλλαγές για τη MORE θα ανέλθει σε Ευρώ 237 εκατ. Το εν λόγω ποσό θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους στις συναλλαγές αυτού του είδους.



Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.