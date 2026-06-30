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Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:46 - 30 Ιουν 2026

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η προσφορά φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2024, ενώ η προσφορά άνθρακα και πετρελαϊκών προϊόντων μειώθηκε σε αυτό το ποσοστό για πρώτη φορά.

Η προσφορά φυσικού αερίου στην ΕΕ αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά από απότομη πτώση το 2023. Το 2025 σημείωσε άνοδο 2,3% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας περίπου τα 13,1 εκατομμύρια terajoules (TJ).

Η προσφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,4% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 11,5 εκατομμύρια TJ, παρά τη σημαντική μείωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τη μικρή πτώση που καταγράφηκε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η προσφορά πυρηνικής ενέργειας αυξήθηκε επίσης, αλλά πιο περιορισμένα, κατά 0,2%, φτάνοντας τις 650.648 GWh.

Αντίθετα, η προσφορά άνθρακα συνέχισε να μειώνεται. Η προσφορά λιγνίτη μειώθηκε κατά 7,7% στις 184.741 χιλιάδες τόνους, ενώ η προσφορά σκληρού άνθρακα μειώθηκε κατά 3,2% στις 107.072 χιλιάδες τόνους. Και τα δύο επίπεδα είναι τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 1990, όταν ξεκίνησε η σειρά δεδομένων.

Όσον αφορά τα πετρελαϊκά προϊόντα, η συνολική προσφορά διαμορφώθηκε στις 448.656 χιλιάδες τόνους, καταγράφοντας μείωση 2,8% σε σχέση με το 2023.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από προκαταρκτικά δεδομένα για την παραγωγή και τις εισαγωγές ενέργειας που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Το άρθρο παρουσιάζει βασικά ευρήματα από πιο αναλυτική έκθεση της Eurostat για την ενέργεια.

Οι ΑΠΕ παραμένουν η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας

Το 2025, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέχισαν να αποτελούν την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, καλύπτοντας το 47,2% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού. Οι ΑΠΕ παρήγαγαν 1,33 εκατομμύρια GWh, σημειώνοντας μικρή μείωση 0,5% σε σχέση με το 2024.

Αντίθετα, η ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά καύσιμα αυξήθηκε κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας 0,83 εκατομμύρια GWh ή 29,6% της συνολικής παραγωγής.

Οι πυρηνικοί σταθμοί παρήγαγαν 0,65 εκατομμύρια GWh, δηλαδή το 23,2% της ηλεκτρικής παραγωγής της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σχέση με το 2024.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 20:48
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