Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Η Metlen αναδείχθηκε σε κεντρικό «παίκτη» των ετήσιων δημοπρασιών δέσμευσης δυναμικότητας του ΔΕΣΦΑ για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία μέσω του Σημείου Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου, εξασφαλίζοντας σχεδόν τη μισή από τη συνολική χωρητικότητα που δεσμεύθηκε στη συγκεκριμένη διαδρομή. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της εταιρείας στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου ως trader και προμηθευτής φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα, η Metlen κατοχύρωσε δυναμικότητα 20 GWh ημερησίως για πενταετή περίοδο, από τον Οκτώβριο του 2026 έως και το 2031. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητας που δεσμεύθηκε στο Route 1, μέσω Σιδηροκάστρου, καθώς συνολικά κατοχυρώθηκαν 40 GWh ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 46% της διαθέσιμης δυναμικότητας των 87 GWh ημερησίως.

Η ισχυρή παρουσία της Metlen αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της συγκεκριμένης όδευσης έναντι άλλων διαδρόμων εισόδου φυσικού αερίου προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπως εκείνων της Κροατίας και της Βαλτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φετινές δημοπρασίες έκαναν την εμφάνισή τους και νέοι συμμετέχοντες, γεγονός που αποτυπώνει το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για τη διαδρομή.

Νέες επιλογές μεταφοράς και αυξημένο ενδιαφέρον

Οι φετινές δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν με νέο σχεδιασμό, καθώς για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές διαδρομές μεταφοράς, ενώ διατέθηκαν ετήσια προϊόντα δυναμικότητας με βελτιωμένους εμπορικούς όρους και χαμηλότερες χρεώσεις διαμετακόμισης.

Το Route 1 αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του Σιδηροκάστρου προς τη Βουλγαρία. Το Route 2 αξιοποιεί το σημείο διασύνδεσης Αμφιτρίτης και τον αγωγό IGB πριν συνδεθεί με τον Διαβαλκανικό Διάδρομο, ενώ το Route 3 συνδέει τον TAP με τον IGB μέσω της Νέας Μεσημβρίας.

Το ενδιαφέρον για το Route 2 αποδείχθηκε τόσο έντονο ώστε η διαδικασία συνεχίστηκε και δεύτερη ημέρα, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Αντίθετα, για το Route 3 δεν εκδηλώθηκε ζήτηση.

Πάνω από το 45% της δυναμικότητας δεσμεύθηκε

Συνολικά, στις ετήσιες δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ δεσμεύθηκε περισσότερο από το 45% της προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, στο Σημείο Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου δεσμεύτηκε το 46% της διαθέσιμης δυναμικότητας για τα έτη αερίου 2026/2027 έως 2029/2030 και το 26% για το 2030/2031, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεσμεύσεις ακόμη και για το έτος αερίου 2040/2041. Τα αποτελέσματα, όπως επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ, ενισχύουν τις προοπτικές των εξαγωγών μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και επιβεβαιώνουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρή ζήτηση υπήρξε και στην δημοπρασία για το σημείο Αμφιτρίτη, μέσω του οποίου διασυνδέεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με το FSRU Αλεξανδρούπολης

Η Atlantic SEE και το στοίχημα του LNG

Στη δημοπρασία συμμετείχε επίσης η Atlantic SEE LNG Trade, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και την κοινοπραξία ΔΕΠΑ Εμπορίας – AKTOR, εξασφαλίζοντας δυναμικότητα 13.000 MWh ημερησίως (περίπου 4,7 TWh ετησίως) για το έτος αερίου 2026-2027.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η συμμετοχή της ενισχύει την εμπορική ελκυστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου και σηματοδοτεί την πρόθεσή της να αξιοποιήσει τις ελληνικές υποδομές LNG –τη Ρεβυθούσα, το FSRU Αλεξανδρούπολης και συμπληρωματικά τον TAP– για την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με φορτία αμερικανικού LNG πριν από το 2030. Οι πρώτες φυσικές παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2026.

Ενισχύεται ο Κάθετος Διάδρομος

Το νέο ετήσιο προϊόν δυναμικότητας αποτελεί βασικό εργαλείο για την εμπορική ωρίμανση του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους χρήστες του συστήματος. Παράλληλα, οι πρόσφατες αναβαθμίσεις στο βουλγαρικό σύστημα μεταφοράς, που αύξησαν τη διαθέσιμη δυναμικότητα κατά περίπου 50%, καθώς και οι υπό ανάπτυξη διασυνδέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και οι προοπτικές επέκτασης προς Σερβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενισχύουν τη θέση της συγκεκριμένης όδευσης στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Η δυναμική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει την πλήρη απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2028, με τον Κάθετο Διάδρομο να αναδεικνύεται σε μία από τις βασικές εναλλακτικές οδεύσεις τροφοδοσίας της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά και η κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο την ολοκλήρωσή του το 2027. Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Κάθετος Διάδρομος δεν αποτελεί απλώς ένα δίκτυο αγωγών, αλλά μια νέα ενεργειακή αρτηρία που αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και ενισχύει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχη σημασία έχει αποδώσει και η αμερικανική πλευρά μέσω δημόσιων τοποθετήσεων της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.