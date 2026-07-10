ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ
Επιχειρήσεις
10:58 - 10 Ιουλ 2026

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης αποκτούν οι πολίτες μέσα από τα νέα myPoint της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα σύγχρονα σημεία εξυπηρέτησης, που συνδυάζουν φυσική παρουσία και έμφαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Τον σχεδιασμό της νέας ταυτότητας και της συνολικής εμπειρίας ανέλαβε και υλοποίησε η Choose, η οποία ολοκλήρωσε το rebranding και τον σχεδιασμό του customer experience στα έξι πρώτα καταστήματα myPoint, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου εξυπηρέτησης για τον πολίτη.

Από την πρώτη εικόνα του χώρου μέχρι την πλοήγηση, την εξυπηρέτηση και την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, η εμπειρία για τον πολίτη γίνεται πιο απλή, πιο άμεση και πιο ανθρώπινη, με έμφαση στην προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και την τεχνολογία.

Με αφετηρία το myPoint Χολαργού, το νέο δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ επεκτείνεται στην Αττική με καταστήματα σε Κεραμεικό, Κηφισιά, Γαλάτσι, Καλλιθέα και Πειραιά. Ήδη έχουν εγκαινιαστεί τα myPoint σε Χολαργό, Κεραμεικό και Κηφισιά, σηματοδοτώντας την έμπρακτη υλοποίηση του νέου μοντέλου εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ.

Στα νέα myPoint, σημεία αυτοεξυπηρέτησης με υπολογιστές και εκτυπωτές, χώροι εξειδικευμένης υποστήριξης και ειδικά διαμορφωμένα booths για ασφαλείς βιντεοκλήσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον που διευκολύνει τον πολίτη σε κάθε στάδιο της εξυπηρέτησής του, αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες της ΑΑΔΕ.

Μέσα από ένα ενιαίο σύστημα σχεδιασμού, η Choose διασφάλισε ότι κάθε σημείο επαφής με τον πολίτη λειτουργεί με συνέπεια, σαφήνεια και ευκολία, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του νέου δικτύου και την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

aade2 92ad7

Η συμβολή της Choose στο συγκεκριμένο έργο, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων εξυπηρέτησης και έργων rebranding, που ενισχύουν την ταυτότητα οργανισμών, τη λειτουργικότητα των χώρων και τη συνολική εμπειρία των τελικών χρηστών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
Φορολογία

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες
Ειδήσεις

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
10/07/2026 - 11:24

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου

Πολιτική
10/07/2026 - 11:24

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: «Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις» – Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 11:19

Δήμος Αθηναίων: Ενίσχυση της καθαριότητας σχολικών κτιρίων με 534 νέους εργαζόμενους

Οικονομία
10/07/2026 - 11:09

Θεοδωρικάκος: «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μειώσεις τιμών» – Έρχεται εθνική πρωτοβουλία για φθηνότερα προϊόντα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:09

Hürriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 στο Κατάρ, ανοίγοντας το δρόμο για τα F-35

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 11:06

ΥΠΕΝ: Δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:58

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 10:55

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/07/2026 - 10:47

Capital controls κατά της ακρίβειας

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ