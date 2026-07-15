ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:52 - 15 Ιουλ 2026

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (TSOs) που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για τον Κάθετο Διάδρομο πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά, των Διαχειριστών της Σερβίας και  της Βόρειας Μακεδονίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην προετοιμασία της επέκτασης της πρωτοβουλίας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταιρείες ΔΕΣΦΑ και Gastrade (Ελλάδα), ICGB (Ελλάδα & Βουλγαρία), Bulgartransgaz (Βουλγαρία), Transgaz (Ρουμανία), Vestmoldtransgaz (Μολδαβία), FGSZ (Ουγγαρία), EUSTREAM (Σλοβακία) και GTSOU (Ουκρανία). Αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η συμπερίληψη της NOMAGAS (Βόρεια Μακεδονία) και της Transportgas Srbija (Σερβία), οι οποίες συμμετείχαν για πρώτη φορά στις συζητήσεις της Πρωτοβουλίας μαζί με τα υφιστάμενα μέλη, αντανακλώντας την προβλεπόμενη επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι εταιρείες εκπροσωπήθηκαν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και ανώτερα στελέχη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένης της διαθέσιμης χωρητικότητας στα σημεία διασύνδεσης, των υπό ανάπτυξη έργων υποδομής και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησής τους. Ως επόμενο βήμα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συστήσουν κοινή τεχνική και εμπορική ομάδα εργασίας για την περαιτέρω αξιολόγηση του πλαισίου δυναμικότητας διασύνδεσης των συστημάτων σε ολόκληρη την περιοχή, των μακροπρόθεσμων προοπτικών της αγοράς και, τέλος, των εργασιών για τη βελτίωση της εμπορικής ελκυστικότητας του διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένης της τιμολογιακής δομής και των αναγκών υποδομής.

Συμφώνησαν, επίσης, να προετοιμάσουν την επέκταση του Μνημονίου Κατανόησης (MoU), ώστε να συμπεριλάβει τα νέα μέλη, με σκοπό την προώθηση του έργου στην επόμενη φάση.

Η συνάντηση σηματοδότησε τη μετάβαση του Κάθετου Διαδρόμου σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας, διευρύνοντας το γεωγραφικό και στρατηγικό του αποτύπωμα πέρα από τον αρχικό του σχεδιασμό. Η πρωτοβουλία εξελίσσεται πλέον σε μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πλατφόρμα για την ενεργειακή συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών φυσικού αερίου, την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών και την ανάπτυξη των αγορών φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν για λίγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και η Υπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κα. Iva Petrova.

Μετά τη συμμετοχή τους στη στρογγυλή τράπεζα του Economist, οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την πολιτική τους στήριξη για την υποβολή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγκεκριμένες επενδύσεις προτεραιότητας, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες Διαχειριστές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν στενό συντονισμό σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσει έγκαιρα η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου και να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος του ως αξιόπιστης και ανταγωνιστικής ενεργειακής διαδρομής για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Ανακοινώσεις

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
15/07/2026 - 11:52

Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία η Αξιολόγηση Πυλώνων (Pillar Assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 11:52

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 11:41

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/07/2026 - 11:36

Μετακόμιση στην Ιθάκη

Υγεία
15/07/2026 - 11:35

Το «Νοσοκομείο του Μέλλοντος» στο Αρεταίειο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 11:31

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

Πολιτική
15/07/2026 - 11:19

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

ΥΔΡΕΥΣΗ
15/07/2026 - 11:14

Πτώση πίεσης και διακοπές υδροδότησης σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Ρέντη και Πέραμα

Πολιτική
15/07/2026 - 11:11

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 10:48

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 10:42

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 10:32

Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία

Αναλύσεις
15/07/2026 - 10:29

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες 

Πολιτική
15/07/2026 - 10:14

Νέες αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές

Οικονομία
15/07/2026 - 10:02

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. με φορολογικά έσοδα €33,9 δισ. στο 6μηνο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 10:00

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει επέκταση του συμβολαίου της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) έως το 2034

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:53

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρω Κοντού

Αναλύσεις
15/07/2026 - 09:53

Euroxx: Τιμή-στόχος στα €56,8 για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%

Magazino
15/07/2026 - 09:48

Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του και πουλήθηκε έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 09:43

SMERC: Είσοδος σε μια αγορά €200 εκατ. – Οι προκλήσεις του «Rolex - ΦΠΑ» και της ασφάλισης κατοικιδίων

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 09:35

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 09:29

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:02

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:54

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/07/2026 - 08:46

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 08:37

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μηνύματα Πιερρακάκη, Στουρνάρα και Ζανιά

Ακίνητα
15/07/2026 - 08:21

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 08:12

Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 08:00

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 07:54

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ