Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η γαστρονομία ως ταξίδι από την παραγωγή στο τραπέζι του μέλλοντος

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, το Gastrosophy Fest powered by Protergia επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μεταφέροντας τη διοργάνωση στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου – Tae Kwon Do. Ο νέος, σημαντικά μεγαλύτερος χώρος φιλοδοξεί να υποδεχθεί περίπου 4.000 επισκέπτες, σε μια διοργάνωση που επιχειρεί να διευρύνει το διάλογο γύρω από τη γαστρονομία και το ρόλο της στη σύγχρονη οικονομία, την παραγωγή, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Με κεντρική θεματική «Η Αξία της Θρέψης και το Ταξίδι της» / “The Value of Nourishment and Its Journey”, το Gastrosophy Fest powered by Protergia προσεγγίζει τη γαστρονομία ως μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας: από τη φύση, την παραγωγή και την πρώτη ύλη έως τη γεύση, τον πολιτισμό, τη φιλοξενία, την κοινωνική ευθύνη και το τραπέζι του μέλλοντος.

Η βασική ιδέα της φετινής διοργάνωσης είναι ότι η γαστρονομία δεν εξαντλείται σε ό,τι καταλήγει στο πιάτο. Περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδρομή που προηγείται, αλλά και την αξία που δημιουργείται για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον τόπο.

Ένας θεσμός για τη γαστρονομία του σήμερα και του αύριο

Σε μια περίοδο κατά την οποία η τροφή συνδέεται ολοένα περισσότερο με την παραγωγή, το περιβάλλον, την οικονομία, τον πολιτισμό και την κοινωνία, η γαστρονομία εξελίσσεται σε πεδίο ευρύτερου διαλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Gastrosophy Fest powered by Protergia φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι chefs, παραγωγούς, επαγγελματίες της φιλοξενίας και ανθρώπους που διαμορφώνουν το σύγχρονο γαστρονομικό οικοσύστημα.

Στόχος δεν είναι μόνο μια ημέρα εκδηλώσεων, αλλά η δημιουργία ενός σταθερού χώρου συζήτησης γύρω από τις αλλαγές που επηρεάζουν την τροφή, την παραγωγή και την κατανάλωση.

Τι σημαίνει «θρέψη» σήμερα;

Το nourishment αφορά κάτι περισσότερο από την ίδια την πράξη της διατροφής. Αφορά τη σχέση μας με την τροφή, αλλά και όλα όσα προηγούνται και ακολουθούν ένα γεύμα.

Οι αλλαγές στα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, η πρόσβαση στις πρώτες ύλες, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και οι νέες απαιτήσεις των καταναλωτών διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι σημαίνει πραγματικά «τρέφομαι» σήμερα και ποια αξία θέλουμε να αποδίδουμε στην τροφή του αύριο.

Η ελληνική γαστρονομία σε μια νέα εποχή

Η ελληνική γαστρονομία βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης εξέλιξης, συνομιλώντας με τις διεθνείς τάσεις, χωρίς να απομακρύνεται από την παράδοση, την τοπικότητα και την πρώτη ύλη.

Από την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της παραγωγής έως τη σύγχρονη δημιουργικότητα των chefs και τη διεθνή παρουσία της ελληνικής κουζίνας, το Gastrosophy Fest powered by Protergia ανοίγει τη συζήτηση για τη θέση της ελληνικής γαστρονομίας σήμερα και τις προοπτικές της επόμενης ημέρας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ανάγκη να συνδυαστούν η εξέλιξη και η εξωστρέφεια με τη διατήρηση της σύνδεσης με τον τόπο, τους παραγωγούς και τις πρώτες ύλες που αποτελούν τη βάση της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Οι chefs ως agents of change

Ο ρόλος του chef δεν περιορίζεται πλέον στη δημιουργία ενός πιάτου. Βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της αλυσίδας που συνδέει την πρώτη ύλη, τον παραγωγό και τον τελικό καταναλωτή.

Η θέση αυτή φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία, την παραγωγή και τις επόμενες γενιές. Παράλληλα, δημιουργεί χώρο για να εξεταστεί πώς η δημιουργικότητα της κουζίνας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αξιοποιούμε την τροφή.

Η θάλασσα, η πρώτη ύλη και το πιάτο του αύριο

Η σχέση της ελληνικής γαστρονομίας με τη θάλασσα είναι διαχρονική. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της σχέσης στο μέλλον συνδέεται άμεσα με ζητήματα όπως η αλιεία, η βιωσιμότητα και η διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Η συζήτηση για τις πρώτες ύλες της θάλασσας είναι, επομένως, και συζήτηση για το τι θα μπορεί να βρίσκεται στο πιάτο των επόμενων γενεών. Σε αυτή τη διαδρομή, η γαστρονομία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ανάδειξης της αξίας της πρώτης ύλης, αλλά και ευαισθητοποίησης γύρω από την προστασία της.

Από το forum στην εμπειρία

Το Gastrosophy Fest powered by Protergia επιχειρεί να μετατρέψει τη συζήτηση σε βιωματική εμπειρία. Το forum συνδυάζεται με keynote conversations και open panels, food & wine experiences, live culinary δράσεις, networking, Open Food Party και live concert.

Η γνώση συναντά τη γεύση, η συζήτηση το τραπέζι και η γαστρονομία τη μουσική και την κοινωνική εμπειρία. Γιατί η γαστρονομία δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο συζήτησης· είναι, τελικά, μια εμπειρία που δημιουργείται και μοιράζεται.

Η Αθήνα ως γαστρονομικός προορισμός

Η σύγχρονη γαστρονομία αποτελεί πλέον μέρος της ταυτότητας μιας πόλης και της εμπειρίας που προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Στην Αθήνα, το οικοσύστημα των chefs, των παραγωγών και των επαγγελματιών της φιλοξενίας εξελίσσεται και αποκτά μεγαλύτερη εξωστρέφεια, διαμορφώνοντας σταδιακά μια νέα γαστρονομική ταυτότητα για την πόλη.

Το ερώτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο το τι τρώμε στην Αθήνα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η γαστρονομία μπορεί να συμβάλει στην τουριστική εμπειρία, στην εικόνα της πόλης και στη θέση της στον διεθνή χάρτη των γαστρονομικών προορισμών.

Από τη φύση στην παραγωγή, από την πρώτη ύλη στη δημιουργία, από την κουζίνα στη φιλοξενία και από το forum στο τραπέζι, το Gastrosophy Fest powered by Protergia επιχειρεί να ακολουθήσει ολόκληρη τη διαδρομή της θρέψης.

Μια διαδρομή που τελικά καταλήγει εκεί όπου η τροφή αποκτά ίσως την πιο ουσιαστική της διάσταση: γύρω από ένα τραπέζι, ως αφορμή για συνάντηση, επικοινωνία και κοινή εμπειρία.