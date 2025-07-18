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Reuters: Οι δασμοί Τραμπ αναγκάζουν τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς να στραφούν σε νέες αγορές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:30 - 18 Ιουλ 2025

Reuters: Οι δασμοί Τραμπ αναγκάζουν τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς να στραφούν σε νέες αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Έλληνας παραγωγός ελαιόλαδου Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος δεν έχασε πολύ χρόνο όταν την άνοιξη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς στις ΗΠΑ. Άρχισε αμέσως να αναζητά εναλλακτικούς αγοραστές σε όλο τον κόσμο.

Όπως μεταδίδεται σε ρεπορτάζ του Reuters, μέσα σε λίγες εβδομάδες, η οικογενειακή του επιχείρηση είχε βρει έναν νέο αγοραστή στη Βραζιλία, όπου συνήθως κυριαρχεί το πορτογαλικό ελαιόλαδο. Το πρώτο του φορτίο 15.000 φιαλών αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Itapoa σε δύο εβδομάδες.

Όταν το Reuters επισκέφθηκε το αγρόκτημά του την Παρασκευή, ο Παπαδόπουλος βρισκόταν κοντά στο να κλείσει μια ξεχωριστή συμφωνία με έναν νέο πελάτη στην Αυστραλία.

«Νομίζω ότι πήραμε ένα μάθημα από τον Τραμπ να μην βασιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις σε μια αγορά... και να έχουμε πάντα εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Παπαδόπουλος στο ελαιοτριβείο και το εμφιαλωτήριο ελαιόλαδου του, που περιβάλλεται από χιλιάδες μπουκάλια και τεράστιες δεξαμενές γεμάτες με το χρυσό υγρό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που προκάλεσαν ρίγη σε βιομηχανίες από το κρασί και τα ροδάκινα μέχρι τα αυτοκίνητα. Η απόφαση του Παπαδόπουλου δείχνει πόσο ευρείες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις, καθώς οι παραγωγοί κουράζονται ακόμη και από τις απειλές των δασμών.

Η Ελλάδα, ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιόλαδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνει εκεί περίπου 8.000-10.000 τόνους ετησίως. Τρεις από τους άλλους κορυφαίους παραγωγούς - η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία - βρίσκονται στην Ευρώπη και αντιμετωπίζουν το ίδιο αίνιγμα.

Η βιομηχανία είναι τεράστια για την Ελλάδα, της οποίας οι λόφοι είναι γεμάτοι με ελαιώνες από αρχαία, στραβά ελαιόδεντρα.

Η εταιρεία της οικογένειας Παπαδόπουλου εξήγαγε 350 τόνους εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου το 2024 στις ΗΠΑ, περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών της, και 100 τόνους μέχρι στιγμής φέτος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αν υλοποιηθεί ο δασμός του Τραμπ οι πωλήσεις προς τις ΗΠΑ θα μειωθούν κατά περίπου 40% φέτος.

«Ενώ είχαμε χτίσει όλη την υποδομή μας βασιζόμενοι σε μεγάλη κλίμακα στην αμερικανική αγορά, ξαφνικά τη βλέπουμε να εξαφανίζεται», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

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