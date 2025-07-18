Δημιουργούνται χώροι προσωρινής διαμονής για μετανάστες στην Κρήτη μετά από πίεση των τοπικών αρχών 

Αποδεκτή έγινε από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου η πρόταση της Αυτοδιοίκησης της Κρήτης για χώρους προσωρινής διαμονής μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη από την Λιβύη.

Αυτό αποφασίστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με την συμμετοχή της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης και δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, του δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη και του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

«Πρόκειται για μια πρόταση, λύση, που είχαμε καταθέσει εδώ και 2,5 χρόνια για δημιουργία χώρων προσωρινής διαμονής μεταναστών σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Είναι ιδιαίτερα θετικό, ότι, η πρόταση μας έγινε αποδεκτή» δήλωσε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα ο κ. Αρναουτάκης επισήμανε, ότι, θα πρέπει να δίνονται και οι κατάλληλοι πόροι από την Πολιτεία στους δήμους για τη λειτουργία των χώρων αυτών, ώστε οι συνθήκες προσωρινής διαμονής να είναι ανθρώπινες.

Όπως δήλωσε ο κ. Αρναουτάκης θα υπάρξουν τρεις δομές (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο) και τόνισε ότι δεν θα πρόκειται για κλειστούς χώρους, όπως επεδίωκε αρχικά το Υπουργείο.