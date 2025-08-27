Θεσσαλία: Η έξαρση της ευλογίας στα αιγοπρόβατα έχει κοστίσει 92.000 ζωικές ζωές

Για την πορεία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της νόσου μίλησε την Τετάρτη (27/8) ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, με τη μέθοδο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο, εντοπίζονται μολυσμένα κοπάδια 4–8 ημέρες πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Με τον τρόπο αυτό, οι θετικές εκτροφές απομονώνονται, περιορίζοντας τη μετάδοση του ιού στις υπόλοιπες μονάδες.

Από τον Ιούλιο έως σήμερα, τα αποτελέσματα δείχνουν μια σταδιακή μείωση των θετικών εκτροφών, αν και από πέρσι το φθινόπωρο έχουν θανατωθεί 92.000 ζώα στη Θεσσαλία, περίπου το 5% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου.

Ο κ. Κουρέτας υπογραμμίζει ότι η νόσος δεν μεταδίδεται από τα νεκρά ζώα αλλά κυρίως μέσω του γάλακτος μολυσμένων ζώων που εντάσσεται στην αλυσίδα παραγωγής. Τονίζει δε ότι η μέθοδος πρέπει να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, με καθημερινή ενημέρωση για τα κρούσματα, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του κορονοϊού.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης επισημαίνει επίσης ότι η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό πόρο για την οικονομία της Θεσσαλίας και καλεί σε άμεση εφαρμογή των μέτρων προστασίας για την αποφυγή περαιτέρω απωλειών.