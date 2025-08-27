ΧΑ: Εξωτερικές πιέσεις και αυξημένη μεταβλητότητα ενόψει των αποτελεσμάτων της Motor Oil

Οι αναταράξεις στις αγορές Ομολόγων τόσο στις ΗΠΑ λόγω της αποπομπής του μέλους της Fed Λιζ Κούκ από τον Τράμπ, όσο κυρίως στην Γαλλία εξαιτίας της πολιτικής κρίσης της κυβέρνησης Μπαιρού επηρεάζει ως είθισται και τις αγορές μετοχών αλλά και γενικότερα την επενδυτική ψυχολογία με την μεταβλητότητα και τον δείκτη Vix να αυξάνονται κατακόρυφα.

Τα γαλλικά spread έναντι των γερμανικών έφτασαν στο υψηλότερο σημείο (πάνω από 75 bp) με τα 10ετή γαλλικά ομόλογα είναι πλέον ακριβότερα από τα αντίστοιχα ελληνικά ! (+7 bp) ενώ και οι αναφορές για πιθανή παρέμβαση του ΔΝΤ στην περίπτωση καταψήφισης της κυβέρνησης δεν βοηθάνε την 2η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική αγορά πλήρωσε χθες την ετήσια υπεραπόδοση που έχει έναντι όλων των διεθνών αγορών , με τους επενδυτές να προχωράνε σε μαζικές ρευστοποιήσεις και κατοχύρωση κερδών ιδιαίτερα σε τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ -2,7%) με τον τζίρο να εκτοξεύεται – ελέω και Msci rebalancing – στα 457 εκ.

Το κλείσιμο του ΓΔ (2076 -1,87%) έφερε την αγορά κάτω από την μηνιαία στήριξη των 2080 μονάδων , στήριξη που θα πρέπει να κριθεί σε συνάρτηση με τα γνωστά φίλτρα (3 ημερών κλπ) και σε κάθε περίπτωση οι εξωτερικές πιέσεις απομάκρυναν την αγορά από την κορυφή των 2135 μονάδων απέχοντας πλέον 3% περίπου, απόσταση που φαίνεται μικρή αν την κρίνουμε με βάση τα ετήσια πεπραγμένα (απόδοση ΓΔ από 1.1.25 +41,5%).

Σήμερα αναμένουμε τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΜΟΗ (οι αναλυτές περιμένουν πτώση στα ebitda -20%) ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα (εντός του 1ου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου) θα έχουμε την είσοδο της Metlenστον δείκτη Ftse100 του Λονδίνου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης