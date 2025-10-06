ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε στη Λάρισα
Ειδήσεις
17:10 - 06 Οκτ 2025

Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε στη Λάρισα

Reporter.gr Newsroom
Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση των θυμάτων των Τεμπών, καθώς η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα (6/10), νέο, και τρίτο κατά σειρά, αίτημα εκταφής της κόρης της στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η κ. Καρυστιανού ζητά να προχωρήσουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού της, με σκοπό να αποκαλυφθεί η αληθινή αιτία θανάτου. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες από δικαστικούς κύκλους ότι το αντίστοιχο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του Ντένις Ρούτσι αναμένεται να γίνει δεκτό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εισαγγελία Λάρισας εξετάζει τη διεύρυνση της εντολής εκταφής και πέραν της εξέτασης DNA, προκειμένου να συμπεριληφθούν τοξικολογικές και βιοχημικές αναλύσεις στη σορό του 22χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αρχικό αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, αποκλειστικά όμως για εξετάσεις ταυτοποίησης DNA, ύστερα από σχετική παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας. Ωστόσο, μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι στο Σύνταγμα, το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται να οδεύει προς ικανοποίηση.

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού είχε ήδη καταθέσει στις 25 Σεπτεμβρίου αίτημα εκταφής της κόρης της, επιδιώκοντας και εκείνη τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η νέα αυτή εξέλιξη εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από τις δικαστικές αποφάσεις που αναμένεται να εκδοθούν μέσα στην ημέρα, καθώς οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν διαφάνεια, πλήρη έρευνα και απαντήσεις για τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη.

