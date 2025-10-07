Τσιάρας στους αγρότες Βοιωτίας: Λύσεις με διάλογο, όχι με εντάσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια παρουσίας του στη Λιβαδειά για την παρουσίαση του τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου, απευθύνθηκε σε αγρότες της Βοιωτίας υπογραμμίζοντας πως «οι λύσεις δίνονται με διάλογο και όχι με εντάσεις». Η δήλωσή του ήρθε μετά από επεισόδιο έντασης που είχε προηγηθεί στο σημείο.

Όπως επεσήμανε, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της ομαλής ροής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς τους αγρότες, κάτι που θεωρεί ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και οφείλει να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ζήτημα είναι να μην αδικηθούν εκείνοι που αγωνίζονται έντιμα για να επιβιώσουν».

Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τις απέδωσε στη διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, διαβεβαιώνοντας όμως ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να καταβληθούν τα ποσά που δικαιούνται οι παραγωγοί. Τόνισε ότι στηρίζει ακράδαντα τον πρωτογενή τομέα και κάλεσε σε υπομονή, ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε σημερινές δυσκολίες.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι οι ενστάσεις για το Μέτρο 23 φτάνουν στο τέλος τους και οι πληρωμές θα ξεκινήσουν άμεσα. Επιπλέον, δεσμεύτηκε πως μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για άλλα προγράμματα που καθυστέρησαν λόγω αυστηρών ελέγχων.

Αναφορικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα βιοασφάλειας, τονίζοντας πως δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό ή έλλειψη συνεργασίας.

Ο υπουργός κατέστησε σαφές πως υπάρχει εντολή από τον πρωθυπουργό για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με σκοπό να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Παράλληλα, παρουσίασε τις παρεμβάσεις του ΥΠΑΑΤ στη Βοιωτία: Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ έχουν ωφεληθεί σχεδόν 13.000 δικαιούχοι, με χρηματοδότηση 177 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εκτελούνται 16 επενδυτικά έργα ύψους 15,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια, ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 12,6 εκατ. ευρώ. Η εξισωτική αποζημίωση έχει ενισχύσει πάνω από 10.000 γεωργούς με σχεδόν 23 εκατ. ευρώ, ενώ η βιολογική γεωργία χρηματοδοτείται με 11,12 εκατ. ευρώ. Επίσης, 559 νέοι αγρότες έχουν ενταχθεί με ενίσχυση 9,74 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αρδευτικά έργα, τα οποία, όπως είπε, μεταμορφώνουν το αγροτικό προφίλ της περιοχής – από τα έργα στο δίκτυο Λιβαδειάς και τον Ορχομενό έως τις υποδομές τηλεμετρίας και εξοικονόμησης νερού. Παράλληλα, σημείωσε πρόοδο και στην αγροτική οδοποιία, με τέσσερα έργα ύψους 1,82 εκατ. ευρώ ήδη σε εξέλιξη και 22 νέες προτάσεις που ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ.

Όπως δήλωσε, η Βοιωτία αναδεικνύεται σε δυναμική περιοχή για τη «πράσινη μετάβαση», με έμφαση σε σύγχρονες καλλιέργειες, εξαγώγιμα προϊόντα και ισχυρή τοπική ταυτότητα.