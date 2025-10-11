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Καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς αιγοπροβάτων: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση με εντολή Τσιάρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:34 - 11 Οκτ 2025

Καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς αιγοπροβάτων: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση με εντολή Τσιάρα

Reporter.gr Newsroom
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Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβιβάζονται οι καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς αιγοπροβάτων από κτηνοτρόφους, ύστερα από εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες αφορούν προμήθεια εμβολίων από τρίτες χώρες μέσω διαδικτύου, χωρίς την έγκριση των αρμόδιων αρχών, γεγονός που προκαλεί σοβαρή ανησυχία τόσο για τη νομιμότητα της διαδικασίας όσο και για την υγειονομική ασφάλεια των ζώων.

Οι κτηνίατροι προειδοποιούν ότι η χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων είναι όχι μόνο παράνομη, αλλά και επικίνδυνη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και να δυσχεράνει τον έλεγχο της νόσου στη χώρα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ο οποίος διαβίβασε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τις καταγγελίες, ανέφερε σχετικά πως «δεν έχει γίνει εμβόλιο σε ευρωπαϊκό κράτος, όπως επίσης δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας ζητά με υπόμνημά της την εφαρμογή καθολικού προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των αιγοπροβάτων, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παράνομοι και ανεπίσημοι εμβολιασμοί, οι οποίοι υπονομεύουν τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας.

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