«Λουκέτα» και πρόστιμα από την ΑΑΔΕ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στα Χανιά

Σειρά φορολογικών παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στον νομό Χανίων, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι έλεγχοι οδήγησαν στην επιβολή χρηματικών προστίμων αλλά και σε 48ωρα «λουκέτα» σε ορισμένες επιχειρήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σημαντικές ασυμφωνίες μεταξύ των δηλώσεων και των τιμολογίων που είχαν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA.

Οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν συνδέονται με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για λογαριασμό αγροτών και παραγωγών, διαδικασία που βρίσκεται φέτος υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, πρόκειται είτε για ιδιωτικά γραφεία, είτε για παλαιούς συνεταιρισμούς και ενώσεις που λειτουργούν ως πιστοποιημένα ΚΥΔ και παρέχουν υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων ενίσχυσης.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε διασταύρωση στοιχείων ανά ΑΦΜ μεταξύ των αιτήσεων ΟΣΔΕ και των παραστατικών που είχαν καταχωριστεί στο myDATA, εντοπίζοντας περιπτώσεις όπου υπήρχαν αποκλίσεις στα ποσά ή στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.