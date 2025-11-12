Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία για τη διασπορά ζωονόσων: Σαρωτικοί έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες Μαγνησίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία, μετά από εντολή του Εφέτη Εισαγγελέα Λάρισας, για τη διασπορά ζωονόσων. Ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες της Μαγνησίας και άλλων νομών, με στόχο να εντοπιστούν παραλείψεις στα μέτρα βιοασφάλειας.

Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των αιτιών που εξακολουθεί να εμφανίζεται εξάπλωση ζωονόσων στα ζώα, παρά τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί, και στη διαπίστωση πιθανών παραλείψεων από αρμόδιες υπηρεσίες ή ιδιώτες.

Η προκαταρκτική εξέταση θα υλοποιηθεί από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε συνεργασία με ειδικά κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτό.

Τα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Μαγνησίας, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, με στόχο να αποτυπωθεί με ακρίβεια η υγειονομική κατάσταση του ζωικού πληθυσμού.

Τι εξετάζουν οι Αρχές: Εμβόλια, απολυμάνσεις και μέτρα βιοασφάλειας

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων:

Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας, Νόμιμη ή παράνομη χρήση εμβολίων, Επαρκής περίφραξη και ύπαρξη απολυμαντικών τάφρων στις εγκαταστάσεις, Κατάσταση των οχημάτων μεταφοράς ζώων και ζωικών προϊόντων, με έμφαση στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβιάσεις κανονισμών ή ελλείψεις στην πρόληψη ασθενειών που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη διασπορά παθογόνων. Η εισαγγελική έρευνα δεν έχει μόνο καταγραφικό χαρακτήρα, αλλά και αναζητά ευθύνες όπου διαπιστωθούν παραλείψεις ή αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κτηνοτρόφοι που δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα ή παρεμποδίζουν τις αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για:

Παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, και Παρεμπόδιση ενεργειών αποτροπής κοινού κινδύνου.

Όπως αναφέρουν πηγές της Εισαγγελίας, η έρευνα στοχεύει να σκιαγραφήσει την πραγματική κατάσταση στον κτηνοτροφικό τομέα της Θεσσαλίας και να εντοπίσει τις εστίες κινδύνου, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά ασθενειών.

Παράλληλα, επιδιώκεται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των παραγωγών στις υγειονομικές αρχές και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.