ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία για τη διασπορά ζωονόσων: Σαρωτικοί έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες Μαγνησίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:13 - 12 Νοε 2025

Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία για τη διασπορά ζωονόσων: Σαρωτικοί έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες Μαγνησίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία, μετά από εντολή του Εφέτη Εισαγγελέα Λάρισας, για τη διασπορά ζωονόσων. Ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες της Μαγνησίας και άλλων νομών, με στόχο να εντοπιστούν παραλείψεις στα μέτρα βιοασφάλειας.

Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των αιτιών που εξακολουθεί να εμφανίζεται εξάπλωση ζωονόσων στα ζώα, παρά τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί, και στη διαπίστωση πιθανών παραλείψεων από αρμόδιες υπηρεσίες ή ιδιώτες.

Η προκαταρκτική εξέταση θα υλοποιηθεί από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε συνεργασία με ειδικά κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτό.

Τα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Μαγνησίας, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, με στόχο να αποτυπωθεί με ακρίβεια η υγειονομική κατάσταση του ζωικού πληθυσμού.

Τι εξετάζουν οι Αρχές: Εμβόλια, απολυμάνσεις και μέτρα βιοασφάλειας

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων:

  1. Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας,
  2. Νόμιμη ή παράνομη χρήση εμβολίων,
  3. Επαρκής περίφραξη και ύπαρξη απολυμαντικών τάφρων στις εγκαταστάσεις,
  4. Κατάσταση των οχημάτων μεταφοράς ζώων και ζωικών προϊόντων, με έμφαση στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβιάσεις κανονισμών ή ελλείψεις στην πρόληψη ασθενειών που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη διασπορά παθογόνων. Η εισαγγελική έρευνα δεν έχει μόνο καταγραφικό χαρακτήρα, αλλά και αναζητά ευθύνες όπου διαπιστωθούν παραλείψεις ή αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κτηνοτρόφοι που δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα ή παρεμποδίζουν τις αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για:

  1. Παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, και
  2. Παρεμπόδιση ενεργειών αποτροπής κοινού κινδύνου.

Όπως αναφέρουν πηγές της Εισαγγελίας, η έρευνα στοχεύει να σκιαγραφήσει την πραγματική κατάσταση στον κτηνοτροφικό τομέα της Θεσσαλίας και να εντοπίσει τις εστίες κινδύνου, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά ασθενειών.

Παράλληλα, επιδιώκεται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των παραγωγών στις υγειονομικές αρχές και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας
Ναυτιλία

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Οικονομία

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν
Ειδήσεις

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα – Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας
Φορολογία

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα – Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Πολιτική
25/05/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Θα απαντήσουμε όταν λάβουμε την επιστολή Κοβέσι – Καμία έκπτωση σε κυριαρχικά δικαιώματα

Magazino
25/05/2026 - 13:18

Κάννες 2026: Ο Χρυσός Φοίνικας στο Fjord του Cristian Mungiu - Όλα τα βραβεία

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:18

Πονηριές

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 13:15

MEGA BROKERS: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ειδήσεις
25/05/2026 - 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
25/05/2026 - 13:08

Η «Συντροφιά» του Μπαρτζώκα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:04

Μια θλιβερή και αντιφατική παρακαταθήκη

Ναυτιλία
25/05/2026 - 13:03

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:51

FAO: Το Ορμούζ «φέρνει» πιο κοντά την επισιτιστική κρίση - Επάρκεια για μόλις 6-12 μήνες

Τεχνολογία
25/05/2026 - 12:45

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Πολιτική
25/05/2026 - 12:30

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ