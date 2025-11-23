Στις 30/11 τα πρώτα αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι σύλλογοι στη Νίκαια

Νέο κύκλο δυναμικών κινητοποιήσεων εγκαινιάζουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας. Σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο δράσης, τα πρώτα μπλόκα θα στηθούν στις 30 Νοεμβρίου, ενώ η πλήρης ανάπτυξη των κινητοποιήσεων θα γίνει έως τις 5 Δεκεμβρίου σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου και σε μεγάλους λιμενικούς κόμβους.

Από νωρίς το μεσημέρι, αγροτικοί σύλλογοι από κάθε γωνιά της χώρας συζητούσαν τις προτάσεις για την κλιμάκωση των δράσεων, με κοινή πεποίθηση ότι απαιτείται εμφατική πίεση προς την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα οι σύλλογοι της Θεσσαλίας πρότειναν τη δημιουργία ενιαίου μπλόκου στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, ώστε να υπάρχει ένα ισχυρό σημείο συγκέντρωσης και συμβολισμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στις εισηγήσεις των αγροτών από άλλες περιοχές τέθηκαν επιπλέον μορφές πίεσης: παρουσία τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους, παρεμβάσεις σε λιμάνια και πιθανές κινητοποιήσεις σε σημεία κρίσιμα για το εμπόριο και τη μεταφορά προϊόντων.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, με τη συμμετοχή δεκάδων συλλόγων. Στο πλευρό των αγροτών στάθηκαν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μεγάλη καθυστέρηση στα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς. Η Θεσσαλία, η οποία έχει δεχθεί και το μεγαλύτερο πλήγμα, καταγράφει μέχρι σήμερα 417.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.

Αν και μέσα στην εβδομάδα καταβλήθηκαν περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ σε 82.000 δικαιούχους αγρότες, οι εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Τονίζουν ότι τα προβλήματα είναι βαθύτερα και αφορούν το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, το οποίο εκτινάσσει τα έξοδα και συμπιέζει τις τιμές παραγωγού σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά.

Όπως υπογραμμίζουν, το μεγαλύτερο παράδοξο παραμένει η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης από το χωράφι και στην τελική τιμή στο ράφι, με τους ίδιους να μην αποκομίζουν το παραμικρό όφελος από τις ανατιμήσεις. Γι’ αυτό και ζητούν σταθερά μέτρα που θα διασφαλίζουν εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, φέρνοντας έτσι μια πραγματική ανάσα στον πρωτογενή τομέα.

Οι αγροτικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι θα παραμείνουν σε συνεχή εγρήγορση και ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν, εάν δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.