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Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Οι τρεις βασικές αλλαγές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:12 - 25 Νοε 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Οι τρεις βασικές αλλαγές

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με τρεις σημαντικές αλλαγές στον μηχανισμό πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών, με όλες τις αρμοδιότητες και τις διαπιστεύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το προσωπικό μεταφέρεται στην Αρχή υπό τριετή απαγόρευση μετακίνησης. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων. Στόχος είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα πληρωμών. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη επιδείξει ικανότητα στη διαχείριση πληρωμών κατά την περίοδο της πανδημίας, διαθέτει προηγμένη ψηφιακή υποδομή και ισχυρά συστήματα ελέγχου.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε: «Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα για τις αγροτικές ενισχύσεις, ώστε οι έντιμοι παραγωγοί να λαμβάνουν περισσότερους πόρους».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε: «Με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αντιμετωπίζουμε χρόνιες παθογένειες, διασφαλίζοντας κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στον Έλληνα αγρότη. Η ΑΑΔΕ διαθέτει αποδεδειγμένη επιχειρησιακή επάρκεια και ψηφιακές υποδομές που εγγυώνται ταχύτητα και συνέπεια στις πληρωμές».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επισήμανε: «Η μεταρρύθμιση αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των παραγωγών, εξασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και θωρακίζει τη χώρα απέναντι σε παθογένειες του παρελθόντος».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Στόχος μας είναι κάθε ευρώ να πηγαίνει σε όσους το δικαιούνται, προστατεύοντας τα χρήματα των Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων και χτίζοντας νέα σχέση εμπιστοσύνης στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων».

Κύρια σημεία του νομοσχεδίου:

  • Μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει όλες τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, με μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριακών συστημάτων, συμβάσεων και εκκρεμών δικών, εξαιρουμένων ζητημάτων στρατηγικού σχεδιασμού που παραμένουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Μεταφορά προσωπικού και τριετής απαγόρευση μετακινήσεων: Το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ χωρίς αλλαγές στη σχέση εργασίας και στα μισθολογικά κλιμάκια. Επιβάλλεται τριετής απαγόρευση μετακινήσεων εντός και εκτός ΑΑΔΕ, για τη διασφάλιση λειτουργικής σταθερότητας.
  • Εκσυγχρονισμός μηχανισμού ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων: Οι διαδικασίες επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύονται και ψηφιοποιούνται, ενώ οι πράξεις της ΑΑΔΕ αποκτούν εκτελεστό χαρακτήρα για την αποτελεσματική είσπραξη των οφειλών.

Η διαβούλευση παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Δεκεμβρίου, με στόχο η μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον μηχανισμό πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 18:15
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