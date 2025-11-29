Από Δευτέρα (1/12) οι ενστάσεις για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, διαβεβαίωσε το Σάββατο (29/11) ότι όλοι οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα λάβουν τελικά τα ποσά που πραγματικά δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξήγησε ότι η φετινή χρονιά αποτελεί μεταβατική περίοδο για τον Οργανισμό, λόγω του νέου υβριδικού συστήματος πληρωμών και των αλλαγών που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας πως «κανένας έντιμος αγρότης και κανένας έντιμος κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί».

Ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, απέδωσε τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πληρωμές σε τρεις βασικές κατηγορίες προβλημάτων: στη μη επιλεξιμότητα συγκεκριμένων εκτάσεων έπειτα από αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες, σε αναντιστοιχίες ΚΑΕΚ που άφησαν περίπου 15.000 αγροτεμάχια χωρίς επιδότηση σε Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη, και σε 13.000 κτηνοτρόφους που –παρά τα νόμιμα παραστατικά– δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε επιλέξιμους βοσκοτόπους. Όπως τόνισε, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας ώστε να διορθωθούν τα λάθη και να πιστωθούν τα ποσά.

Παρότι 363 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί, ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, τις οποίες συνέδεσε με την «αναγκαία μετάβαση στη νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης».

Αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση του πρωτογενούς τομέα, σημείωσε ότι η χρονιά είναι δύσκολη λόγω χαμηλών τιμών, αυξημένου κόστους και κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπενθύμισε τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, όπως την αύξηση της επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, τη μείωση ΦΠΑ σε εφόδια και μηχανήματα και το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του μέλλοντος της ευρωπαϊκής γεωργίας ενόψει εμπορικών συμφωνιών και της ένταξης της Ουκρανίας, η οποία διαθέτει –όπως είπε– «το 25% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ευρώπης».

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υπενθύμισε την αποζημίωση για τα θανατωμένα κοπάδια και την επικείμενη πληρωμή του Μέτρου 23. Αρνήθηκε ότι υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση της κρίσης, παραπέμποντας την αξιολόγηση στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή και επισημαίνοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ υπουργείου, Περιφερειών και κτηνοτρόφων.

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