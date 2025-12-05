Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τα αγροτικά μπλόκα στην Κεντρική Μακεδονία

Στο κλιμάκιο συμμετέχουν οι βουλευτές Σ. Παραστατίδης, Π. Κουκουλόπουλος και Π. Παππάς, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Χνάρης, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θ. Γλαβίνας, καθώς και ο Γραμματέας του Τομέα Θ. Πετρόπουλος. Το πρόγραμμα των επισκέψεων διαμορφώνεται ως εξής:
Μπλόκο Αλεξάνδρειας: 11:30
Μπλόκο Κουλούρας: 13:00
Μπλόκο Χαλκηδόνας: 14:30
Μπλόκο Μαλγάρων: 16:30
Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η παρουσία του κλιμακίου στα μπλόκα εντάσσεται στη συνολική στήριξη των αγροτών και στον διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.