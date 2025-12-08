Μαζική συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Δευτέρας 8/12 συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες, κτηνοτρόφοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις και φοιτητικοί σύλλογοι, διεκδικώντας την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Η προσέλευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ λόγω της κινητοποίησης έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε μεγάλο τμήμα της οδού Αχαρνών. Στο σημείο βρίσκονται παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαμαρτυρίας.

Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κλάδου, που επιμένει ότι τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και χρειάζονται άμεσες λύσεις από την πολιτεία.