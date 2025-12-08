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Υπό τον έλεγχο αγροτών τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Η ΕΛΑΣ απαντά με διώξεις
Ειδήσεις
18:48 - 08 Δεκ 2025

Υπό τον έλεγχο αγροτών τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Η ΕΛΑΣ απαντά με διώξεις

Reporter.gr Newsroom
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Υπό τον έλεγχο των αγροτών τελεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) έκαναν συνέλευση και ενημέρωσαν τους πολίτες στο αεροδρόμιο πως θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 23:00 και σχεδιάζουν να το κλείσουν εκ νέου το πρωί της Τρίτης (9/12).  Το αεροδρόμιο των Χανίων είναι ξανά σε λειτουργία και θα πραγματοποιείται μία πτήση ανά τρεις ώρες.

Η ημέρα ήταν γεμάτη ένταση, με σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν σε Ηράκλειο και Χανιά, όταν η αστυνομία προσπάθησε να αποτρέψει τους αγρότες από το να μπουν στα αεροδρόμια.

Η ΕΛΑΣ καταγγέλλει βίαια συμπεριφορά από τους αγρότες. Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και ανάμεσά τους είναι άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές). Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για: απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κτλ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-det04xwg764x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νωρίτερα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στον κόμβο του ΒΟΑΚ για το αεροδρόμιο με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται εκεί και να τους μπλοκάρουν την είσοδο.

Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν τα επεισόδια ανάμεσά τους με τους αγρότες να κατεβαίνουν από τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους για να πάνε στο αεροδρόμιο και την αστυνομία να απαντά με χρήση χημικών.

Ορισμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι ακροβολίστηκαν στα γύρω χωράφια και απάντησαν με πέτρες στους αστυνομικούς.

Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά βρέθηκαν στο Παγκρήτιο στάδιο για την προσυγκέντρωση όπου και λήφθηκε η απόφαση για αποκλεισμό του αεροδρομίου.

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Επεισόδια και στα Χανιά

Επεισόδια σημειώθηκαν και έξω από το αεροδρόμιο στα Χανιά, με τους αγρότες να προσπαθούν να το αποκλείσουν και την αστυνομία να απαντά με χρήση χημικών. Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Σούδας στις 12:00 το μεσημέρι. Οι διαμαρτυρόμενοι έφτασαν με τα οχήματά τους στην προσυγκέντρωση, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης, το οποίος προσπάθησαν να αποκλείσουν.

Ωστόσο, η αστυνομία, με κλούβα και παρουσία ΜΑΤ απέκλεισαν την Ε.Ο. Αεροδρομίου Σούδας, τον δρόμο προς αεροδρόμιο μετά τον κυκλικό κόμβο Παζινού, ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η πρόσβαση στον αερολιμένα από το Καμπάνι. Κατά την άφιξη των αγροτών προς το αεροδρόμιο, έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με την αστυνομία, κατά τις οποίες ζητήθηκε να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν ειρηνικά μπλόκο διάρκειας 3 ωρών.

Το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό από τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να επιχειρούν να σπάσουν τον κλοιό και τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών, ξεκινώντας τα επεισόδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desyrmhe0fah?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μπλόκα παντού

Πέρα από την Κρήτη, το επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων παραμένει ασφαλώς η Θεσσαλία.

Συνολικά, τα μπλόκα έχουν φτάσει τα 54 σε όλη την επικράτεια, με τους εκτεταμένους (περιοδικούς ή μη) αποκλεισμούς και παρεμβάσεις να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην Νίκαια της Θεσσαλίας, το μεγαλύτερο μπλόκο από την αρχή της κινητοποίησης, 4.000 τρακτέρ είναι στους δρόμους, με τους αγρότες να προβαίνουν σε συμβολικούς αποκλεισμούς παραδρόμων.

Μάλιστα, σήμερα από τις 17:00 έως τις 19:00 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο δίωρο κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι προσπαθούν να εντείνουν την πίεση που ασκούν στην κυβέρνηση.

Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο, με συμμετοχή σωματείων και φορέων του νομού.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 19:19
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