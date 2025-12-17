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Σύγχυση στις πληρωμές του ΕΛΓΑ: Τεχνικό σφάλμα και υποσχέσεις για διόρθωση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:39 - 17 Δεκ 2025

Σύγχυση στις πληρωμές του ΕΛΓΑ: Τεχνικό σφάλμα και υποσχέσεις για διόρθωση

Reporter.gr Newsroom
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Αναστάτωση προκλήθηκε στον αγροτικό κόσμο μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις πληρωμές ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγρότες που προσήλθαν την Τετάρτη (17/12) για να λάβουν το υπόλοιπο της προβλεπόμενης ενίσχυσης, διαπίστωσαν ότι αντί για πίστωση στους λογαριασμούς τους, είχε πραγματοποιηθεί ανάκτηση χρημάτων που είχαν ήδη καταβληθεί.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε κοινή ανακοίνωση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απέδωσε το ζήτημα σε τεχνικό σφάλμα, το οποίο φέρεται να προέκυψε από τον τεχνικό σύμβουλο του Οργανισμού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε διαδικασία άμεσης αποκατάστασης και ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν εντός της ίδιας ημέρας.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης κινητοποίησης των αγροτών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις δράσεις τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Παράλληλα, το περιστατικό έρχεται σε χρονική εγγύτητα με την πρόσφατη ομιλία του πρωθυπουργού και σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία εξεταζόταν το ενδεχόμενο έναρξης διαλόγου μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

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