Digital Economy Forum 2025: Η Ελλάδα από ψηφιακός ουραγός σε ευρωπαϊκό πρωταγωνιστή – Το μήνυμα Πιερρακάκη

Με την κεντρική ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, κυρίου Κυριάκου Πιερρακάκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του digital economy forum 2025: “from vision to impact”, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο Athenaeum InterContinental Athens Hotel.

Ο κύριος Πιερρακάκης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε στη συλλογική ψηφιακή πρόοδο της χώρας, η οποία οικοδομήθηκε μέσα από τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια αλλαγή που αποδεικνύει πως «η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε».

Ο Υπουργός τόνισε πως «Σήμερα, η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ψηφιακή πρόοδο και, καθώς ολοκληρώνονται τα έργα που έχουν δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια, η χώρα δεν συγκλίνει απλώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει όλες τις προϋποθέσεις να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, ακόμη και στην πρώτη πεντάδα, των χωρών με τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις». Υπενθύμισε ότι «το 2019 είχε τεθεί ένας φιλόδοξος στόχος: η Ελλάδα να μετακινηθεί από ψηφιακός ουραγός της Ευρώπης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο της ψηφιακής διοίκησης – ένας στόχος που, παρά τις αρχικές αμφιβολίες, κατέστη εφικτός χάρη στο σωστό σχεδιασμό και στην αισιοδοξία της βούλησης».

Αναφερόμενος στη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί στη χώρα σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, χαρακτήρισε το «gov.gr» και το πρόγραμμα «Mίτος» ως δύο από τα πιο εμβληματικά επιτεύγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους επισημαίνοντας ότι ενώ η χώρα διέθετε το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο και «hardware», εκείνο που έλειπε ήταν το «software»: η θεσμική, διοικητική και οργανωτική αρχιτεκτονική, που θα επέτρεπε στην τεχνολογία να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ψηφιακή πολιτική δεν έχει την τεχνολογία ως αυτοσκοπό. «Η ψηφιακή πολιτική δεν ξεκινά από την τεχνολογία, αλλά από τη διακυβέρνηση, τη νομοθέτηση και τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «μπορείς να είσαι καινοτόμος όχι μόνο με τα εργαλεία που χρησιμοποιείς, αλλά και με τον τρόπο που διοικείς». Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι, πλέον, εκτός από νομικούς και οικονομολόγους, η ενεργή συμμετοχή ανθρώπων της τεχνολογίας στον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών είναι απολύτως αναγκαία, τονίζοντας ότι «χωρίς τεχνολογική κατανόηση, ο σχεδιασμός πολιτικών είναι ελλιπής».

Ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext, επισημαίνοντας ότι δημιουργούνται νέες προοπτικές και για τον κλάδο της τεχνολογίας, μέσα σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης ευρωπαϊκής και διεθνούς ολοκλήρωσης. Παράλληλα, ανέδειξε τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ισχυρή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους, ως κρίσιμες προϋποθέσεις για το επόμενο αναπτυξιακό άλμα της χώρας, με αιχμή την καινοτομία.

Σε ό,τι αφορά στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, ο Υπουργός επεσήμανε ότι η διαρκής επιτάχυνση της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές μεταβολές, αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά. Τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός διατρέχει πλέον το σύνολο της δημόσιας και ιδιωτικής δραστηριότητας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα φάση, με αυξημένες αλλά και κρίσιμες προκλήσεις. Παράλληλα, αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας, υπογράμμισε ότι οι ανάγκες των πολιτών αποτέλεσαν το βασικό καταλύτη για τη δημιουργία ψηφιακών λύσεων, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του Covid-19 λειτούργησε ως αφετηρία για τον συνολικό επανασχεδιασμό του κράτους.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Πιερρακάκης εξήρε τον καθοριστικό ρόλο του ΣΕΠΕ στη διαμόρφωση της ψηφιακής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι εδώ και τρεις δεκαετίες ο Σύνδεσμος άνοιξε για τη χώρα ένα «παράθυρο» στον ψηφιακό κόσμο και συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην ενσωμάτωση της ψηφιακής προόδου στον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας και διοίκησης.

Το κλείσιμο των εργασιών του digital economy forum 2025: “from vision to impact” σηματοδότησε με την ομιλία της η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, αναδεικνύοντας τον διττό συμβολισμό του φετινού Συνεδρίου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκυρίας για την Ελλάδα και τον Σύνδεσμο. Όπως επεσήμανε: «Φέτος, το digital economy forum 2025, μας βρίσκει σε μια ιδιαίτερη στιγμή, για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Αρχικά, είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά μας να έχουμε μαζί μας, τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup, έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμικούς ρόλους στην οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα, για να ηγηθεί του οργάνου των Υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης για τα επόμενα δυόμισι χρόνια. Η εκλογή του σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο που οι οικονομικές προκλήσεις απαιτούν σταθερότητα, όραμα και συνεργασία. Και o δεύτερος σημαντικός λόγος του φετινού συνεδρίου είναι ότι, φέτος, ο ΣΕΠΕ συμπληρώνει 30 χρόνια αδιάλειπτης και ενεργούς παρουσίας. Τριάντα χρόνια αγώνα, επιμονής, πίστης, συνεργασίας. Τριάντα χρόνια, κατά τα οποία το όραμα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων έγινε σήμερα ένας θεσμός, που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ψηφιακής Ελλάδας».

Αναφερόμενη στη συνολική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια, η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ τόνισε τα μετρήσιμα αποτελέσματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας. «Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει πετύχει σημαντικά άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ψηφιακή επικοινωνία με το Δημόσιο και τις τράπεζες είναι πλέον καθημερινότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με ραγδαία πρόοδο στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή η πρόοδος δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Και, βεβαίως, είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς των επιχειρήσεων του κλάδου μας – των επιχειρήσεων που ο ΣΕΠΕ εκπροσωπεί και ενώνει. Και όμως, επιτρέψτε μου να πω, πως το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν είναι τα νούμερα. Είναι ότι η τεχνολογία έχει γίνει καθημερινός σύμμαχος των ανθρώπων. Δεν είναι πια κάτι μακρινό, κάτι απρόσιτο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Το αύριο που οφείλουμε να χτίσουμε.».

«Η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι έκτακτη ανάγκη, για να την εφαρμόζουμε όποτε υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Είναι ο κεντρικός άξονας λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και η αναγκαία παράμετρος κοινωνικής ευημερίας. Είναι το υπόβαθρο για τα πάντα και για όλα, γεγονός που αναδείχθηκε και σήμερα από τη νέα μελέτη της Deloitte για τον ΣΕΠΕ, με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα 2025: Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση. Καταλήγοντας στην πρόβλεψη για τα επόμενα πέντε χρόνια, στο 2030, δηλαδή, όταν αναμένεται ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας να συνεισφέρει το 6% σε αξία αγοράς ή το 12-13% σε κύκλο εργασιών επί του προβλεπόμενου πραγματικού ΑΕΠ και οι αναμενόμενες και επαγόμενες επιπτώσεις στην οικονομία να αγγίξουν τα 27,8 δισεκατομμύρια ευρώ»,υπογράμμισε η κυρία Παπαρίδου.

Κλείνοντας, ανέδειξε τον θεσμικό ρόλο του ΣΕΠΕ στη διαμόρφωση της ψηφιακής πολιτικής της χώρας και την ανάγκη στρατηγικής συνέχειας, συνεργασίας και εξωστρέφειας για το μέλλον της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. «Τριάντα χρόνια τώρα, ο ΣΕΠΕ αποτελεί τον θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας για την ψηφιακή τεχνολογία. Πρωταγωνιστεί στον σχεδιασμό πολιτικών, στους διεθνείς θεσμικούς οργανισμούς, στον DIGITALEUROPE αλλά και στον WITSA, στις διεθνείς επιτροπές και στα clusters καινοτομίας. Αποτελούμε στρατηγική βιομηχανία για τη χώρα με ισχυρό αποτύπωμα και στην οικονομία και στην κοινωνία. Με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις και 300.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι υπαρξιακός μονόδρομος – για τις επιχειρήσεις, για την εθνική οικονομία, για την κοινωνία μας. Με συνεργασία, με στρατηγική συνέχεια, με πίστη στις δυνάμεις μας, μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον που θέλουμε και δικαιούμαστε. Ένα μέλλον στο οποίο η Ελλάδα δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Ένα μέλλον όπου το όραμα γίνεται πράξη.».

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απονομή των παγκόσμιων βραβείων WITSA, όπου ο ΣΕΠΕ τίμησε τις 3 ελληνικές υποψηφιότητες που διακρίθηκαν στα “2025 WITSA Global Awards”. Τα βραβεία απένειμε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την ‘Ερευνα και την Καινοτομία, κύριος Σταύρος Καλαφάτης.

O κύριος Καλαφάτης σημείωσε ότι ο ψηφιακός κλάδος μπορεί να «αποτελέσει τον καμβά, πάνω στον οποίο θα στηθεί ένα κομμάτι τις Ελλάδας του μέλλοντός μας», συμπληρώνοντας πως «Σίγουρα, οι νέες τεχνολογίες, με πρωτεύουσας σημασίας την Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.». Αναφέροντας επιγραμματικά το έργο της κυβέρνησης στον τομέα της τεχνολογίας, ο κύριος Καλαφάτης δήλωσε πως «η έρευνα είναι ένα βασικό κομμάτι, είναι η πηγή της γνώσης. Καθώς είναι η παραγωγή της γνώσης που θα μας δώσει την ευκαιρία να επενδύσουμε στο μέλλον, είναι σημαντικό να ξέρουμε πως έχουμε επενδύσει πάνω από 370 εκατ. ευρώ στα ερευνητικά μας κέντρα, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 20-30 χρόνια.».

«Παράλληλα, έχουμε την δυνατότητα να επενδύσουμε σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια νέα τεχνολογία, απλώς είναι μία νέα εποχή. Με συγκεκριμένες συνεργασίες με κολοσσούς όπως η Google, OpenAI, Mistral, η ελληνική κυβέρνηση ενδυναμώνει την θέση της στο πεδίο του μέλλοντος», συμπλήρωσε ο Υφυπουργός σχετικά με το κυβερνητικό έργο που αφορά στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών. Ως τελευταίο πυλώνα της δράσης της κυβέρνησης, ο κύριος Καλαφάτης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη σημασία της προετοιμασίας για τη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου Υπουργείου Επιστημών, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο ήδη επεξεργάζεται κατόπιν εντολής και καθοδήγησης του Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κύριος Καλαφάτης συνεχάρη όλους όσοι «εδώ και 30 χρόνια έχουν οικοδομήσει την κύρια βάση, για να μπορέσουμε να κοιτάζουμε με αισιοδοξία, ως Ελλάδα, το μέλλον, με σκοπό όχι μόνο να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, που προμηνύονται καταιγιστικές, αλλά και να τις διαμορφώσουμε.».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Digital Opportunity/Inclusion Award” για το έργο «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης/The Single Digital Map (SDM)». Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κύριος Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «Μέχρι πρότινος, ο πολίτης ανέμενε με τις ώρες στις ουρές των πολεοδομιών για να βγάλει μία άδεια. Τώρα, με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, θα μπορεί να εκδίδει την ίδια άδεια από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, μόνο με μερικά κλικ.».

Η Hack The Box έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Cybersecurity”, με τίτλο «Redefining the global cybersecurity workforce development», ξεχωρίζοντας για τη συμβολή της στο τεράστιο ζήτημα της έλλειψης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Χάρης Πυλαρινός, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει τρομερό ταλέντο, πολλές φορές είναι κρίμα να βλέπουμε όλα τα παιδιά να διακρίνονται στο εξωτερικό και νομίζω πως, πλέον, υπάρχουν οι συνθήκες για να αρχίσουμε να γυρίζουμε στη χώρα μας και να μεγαλουργούμε από εδώ.».

Η KNOWLEDGE Α.Ε. έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Digital Transformation of the Year” για το έργο «Υπηρεσία Μίας Στάσης για Σύσταση Επιχείρησης (eΥΜΣ)/Greek One-Stop Shop for Business Registration (eOSS)». O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Βασίλης Χρηστίδης, δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε αυτή την υπηρεσία μας, η Ελλάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα που μελετά πόσο φιλική είναι μια χώρα για την επιχειρηματικότητα, ήταν στην θέση 149 στον συγκεκριμένο δείκτη. Είχαμε πει πως θέλαμε να περάσουμε κάτω από την θέση 50. Τώρα είμαστε στην 1η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με το τελευταίο report της Παγκόσμιας Τράπεζας.».

Προηγουμένως, είχε διεξαχθεί το τελευταίο πάνελ του digital economy forum 2025, με τίτλο «Από την Πρόοδο στο Μέλλον: Ο Νέος Χάρτης της Φορολογικής Διοίκησης», όπου ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων αλλά και επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον συγκεκριμένο κλάδο, αναφέρθηκαν στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της φορολογικής διοίκησης.

Την ενότητα άνοιξε με την ομιλία του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κύριος Γιώργος Πιτσιλής, δίνοντας, αρχικά, το ευρύτερο πλαίσιο του μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. «Δεν αφήσαμε την κρίση να πάει ανεκμετάλλευτη. Δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Ήμασταν καταδικασμένοι να πετύχουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε δουλέψει πολύ εντατικά, για να φέρουμε αυτό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα», δήλωσε ο κύριος Πιτσιλής. Κάνοντας μια ανασκόπηση στο μέχρι τώρα έργο της ΑΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι «σήμερα η φορολογική συμμόρφωση γίνεται πιο ασφαλής και προβλέψιμη», ενώ συμπλήρωσε πως «το myAADE, το myDATA, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το ψηφιακό πελατολόγιο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση, που έρχεται, είναι μερικά από τα μέτρα που έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται με την φορολογική διοίκηση.».

Αναφερόμενος σε ένα από τα πιο πρόσφατα μέτρα, ο κύριος Πιτσιλής μίλησε για το my1521, το «νέο πανκαναλικό σύστημα άμεσης, ενιαίας και φιλικής εξυπηρέτησης και συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών σε ένα σημείο, λύνοντας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τομέα αυτό. Διότι, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, ο κόσμος περίμενε 40 και 50 λεπτά για να μιλήσει στο τηλέφωνο με εμάς. Πλέον, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι μεταξύ 12 και 15 δευτερολέπτων, ανάλογα και με τον φόρτο εργασίας.».

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο κύριος Πιτσιλής δήλωσε πως «κατευθυνόμαστε σε αυτό που στην Ευρώπη και στον σύγχρονο κόσμο ονομάζουμε taxadministration 3.0. Ο φόρος απλά συμβαίνει (“taxjusthappens”). Δηλαδή, μέσα από την διασύνδεση των συστημάτων, τα φορολογικά γεγονότα καταγράφονται ψηφιακά τη στιγμή που συμβαίνουν και φεύγουμε πια από μία λογική ότι πρέπει, σε κάποια επαναλαμβανόμενη στιγμή, να μαζεύουμε χαρτιά για να εκπληρώσουμε μια φορολογική υποχρέωση.».

Το πάνελ συντόνισε ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ, κύριος Νίκος Ροδόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι «η πρόκληση στη χώρα μας δεν είναι να βοηθήσουμε απλώς τις επιχειρήσεις, αλλά να τις βοηθήσουμε να γίνουν οργανωμένες, βιώσιμες και ουσιαστικές ως προς το αποτύπωμα τους στην οικονομία. Η πολύ μικρή επιχείρηση δημιουργεί τεράστιο βάρος σε όλο το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, οπότε πρέπει να την βοηθήσουμε να μεγαλώσει, να οργανωθεί και να μπορεί να ανταπεξέλθει στην οποιαδήποτε διοικητική επιβάρυνση.».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κύριος Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι η Ελλάδα που κάποτε θεωρούνταν παρίας, σήμερα θεωρείται φάρος διεθνώς. Υπογράμμισε πως αυτή η μεταστροφή είναι ένας ακόμα λόγος που η Ελλάδα απέκτησε επενδυτική βαθμίδα. Δίνοντας ένα παράδειγμα της νέας φορολογικής διοίκησης, ανέφερε ότι «σε 10 χρόνια δεν θα μιλάμε για ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα μιλάμε για τιμολόγηση σκέτο. Θα είναι πλήρως ψηφιακή. Σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε οι πιο cutting-edge σε αυτό το κομμάτι.».

Στο ίδιο πάνελ ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κύριος Κωνσταντίνος B. Κόλλιας, δήλωσε για τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις ότι «το θέμα είναι να βρίσκουμε εργαλεία για την πάταξη της φοροδιαφυγής και να διασυνδέουμε δημόσια συστήματα μεταξύ τους, ώστε να γλυτώνουν χρόνο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να μην δηλώνουμεγια παράδειγμα, τα ίδια έγγραφα σε διαφορετικούς φορείς.».

Τις θέσεις του επί του ζητήματος παρουσίασε και ο Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), κύριος Κώστας Γεράρδος. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη μείωση του διοικητικού βάρους στις εταιρίες που διενεργούν τον κύριο όγκο των συναλλαγών και της φορολογίας, καθώς και την επιβράβευση των μακροχρόνια φορολογικά συνετών.

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, σημείωσε ότι η συνδεσιμότητα του Δημοσίου θα φέρει μείωση του λεγόμενου διοικητικού κόστους, απελευθερώνοντας χρόνο, τόσο από τους λογιστές όσο και από τις επιχειρήσεις. Ακολούθως συμπλήρωσε ότι «θα πρέπει να κλείσουμε κάθε βαλβίδα φοροδιαφυγής, η οποία καταπολεμάται με μεγαλύτερη διαφάνεια στο myAADE.».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE, κύριος Αντώνης Κοτζαμανίδης, προχώρησε στη διαπίστωση ότι ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας έχει ευνοηθεί αρκετά από τις μεταρρυθμίσεις. Στην συνέχεια, δήλωσε πως «αυτό που θα θέλαμε είναι να συνεχιστεί η καλή συνεργασία μεταξύ ΑΑΔΕ-ΣΕΠΕ-υπόλοιπων φορέων και να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο myDATA. Έγιναν πολλά βήματα, πολύ γρήγορα και τώρα, με καθαρό μυαλό, πρέπει να υπάρξει μια φάση απλοποίησης και βελτιστοποίησης.».

Τέλος, ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών EPSILONNET, κύριος Ιωάννης Μίχος, εξέφρασε την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης έχει κάνει άλματα, αποτελώντας την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Μιλώντας για τη βιομηχανία λογισμικού, τόνισε πως «έχουμε καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όλη αυτή η εμπειρία που αποκομίζουμε μπορεί να αποτελέσει μοχλό εξωστρέφειας για την Ελλάδα. Η βιομηχανία λογισμικού στην Ελλάδα έχει βάσεις για περισσότερη ανάπτυξη. Έχουμε και τεχνική αρτιότητα και εξαιρετικές τιμές, σε σχέση με αντίστοιχα ξένα προϊόντα.».