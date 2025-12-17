Μπλόκο αγροτών στη Νίκαια: Όχι σε συνάντηση με Μητσοτάκη και κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Παράλληλα, οι αγρότες προγραμματίζουν να ζητήσουν από τα υπόλοιπα μπλόκα να πραγματοποιηθούν ενέργειες που θα πιέσουν την κυβέρνηση να δώσει λύση στα αιτήματα και τα προβλήματα του κλάδου.

Νωρίτερα, οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε-65 αποφάσισαν επίσης να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και, σε συντονισμό με τους συναδέλφους τους στη Νίκαια, κατέληξαν ότι δεν συντρέχει αυτή τη στιγμή λόγος για διάλογο με την κυβέρνηση.

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Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, παραμένουν οι παραγωγοί, προχωρώντας για ακόμα μία ημέρα σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

H κυβέρνηση από τη μεριά της ολοκλήρωσε τις πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, με την ελπίδα πως οι αγρότες θα υποχωρήσουν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δε, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.