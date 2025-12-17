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Ο FTSE ηγήθηκε των κερδών στις ευρωαγορές μετά τη μείωση του βρετανικού πληθωρισμού
Χρηματιστήρια
19:22 - 17 Δεκ 2025

Ο FTSE ηγήθηκε των κερδών στις ευρωαγορές μετά τη μείωση του βρετανικού πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν υψηλότερα την Τετάρτη (17/12), καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε ελαφρώς πάνω από τη στασιμότητα στις 579,84 μονάδες, με τα επιμέρους χρηματιστήρια να παρουσιάζουν μικτές τάσεις και τις περισσότερες βασικές αγορές να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου ηγήθηκε των κερδών στην περιοχή με άνοδο 0,9% στις 9,770,51 μονάδες. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό την Τετάρτη, που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 3,2% τον Νοέμβριο, από 3,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ο βρετανικός δείκτης ενισχύθηκε επίσης από τις μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα και των κατασκευαστών κατοικιών, οι οποίες αντέδρασαν θετικά στα στοιχεία για τον Νοέμβριο και στην προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα.

Η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,75%, λόγω της αδύναμης ανάπτυξης και των ενδείξεων ότι η ανεργία μπορεί να αυξηθεί.

Στον αντίποδα, ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε κατά 0,50% στις 23,955.71 μονάδς, ενώ μικρή πτώση σημείωσε και ο γαλλικός CAC κατά 0,25% στις 8,086.05 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 44,078.50 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX έκλεισε με μικρή άνοδο 0,10% στις 16,938.20 μονάδες, ενώ ίδια άνοδο κατέγραψε και ο πορτογαλικός PSI κλείνοντας στις 8,070.37 μονάδες.

Η επίπτωση των στοιχείων για το βρετανικό πληθωρισμό σε στερλίνα και gilts

Η βρετανική λίρα υποχώρησε μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό και τελευταία διαπραγματευόταν περίπου 0,2% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Σε σχέση με το ευρώ, η λίρα έχασε περίπου 0,3%.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, μειώθηκαν σε όλη την καμπύλη μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό. Η απόδοση του ομολόγου αναφοράς 10 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, ενώ και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα 30 ετών παρουσίασαν μείωση 4 μονάδων βάσης.

Οι τιμές των ομολόγων και οι αποδόσεις τους — που αντικατοπτρίζουν το κόστος τόκων που πληρώνει το κράτος για το χρέος του — κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Επισημαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτή τη στιγμή το υψηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού ανάμεσα στις χώρες της G7, με τα 20- και 30ετή ομόλογα να διαπραγματεύονται με αποδόσεις πάνω από το κρίσιμο όριο του 5%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας

Η δράση της κεντρικής τράπεζας, θα παραμείνει στο επίκεντρο σε όλη την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να πραγματοποιήσει την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της χρονιάς την Πέμπτη (17/12).

Αν και αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να αυξήσει ξανά τις προβλέψεις ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ. Τον Σεπτέμβριο είχε αναθεωρήσει την ετήσια πρόβλεψη για το ΑΕΠ στο 1,2%. Επίσης, η Riksbank και η Norges Bank θα λάβουν αυτή την εβδομάδα τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για το 2025.

Σε άλλες ειδήσεις, ο κολοσσός ποτών Diageo ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πωλεί το 65% των μετοχών του στην East African Breweries στην ιαπωνική Asahi Holdings έναντι περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της έκλεισαν τη μέρα 0,2% χαμηλότερα.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αμερικανικές μετοχές βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τον S&P 500 να κατευθύνεται προς την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Από την άλλη, οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού παρουσίασαν μικτές τάσεις την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Ιαπωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 19:29
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