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Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν αγρότες της Κορινθίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:38 - 27 Δεκ 2025

Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν αγρότες της Κορινθίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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«Φάκελο με τεκμηριωμένα αιτήματα» παρέδωσαν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών της Κορινθίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου.  

Όπως σημειώνεται, ο φάκελος, που έχει τεθεί ήδη υπό επεξεργασια, καταγράφει με σαφήνεια υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και περιλαμβάνει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων, κόστους παραγωγής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

«Οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και διευκολύνει την ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο φάκελος που κατατέθηκε από τους εκπροσώπους αγροτών της Κορινθίας αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική συμβολή σε έναν θεσμικό διάλογο, που μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα προς όφελος των παραγωγών και της κοινωνίας.

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