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Τσιάρας: Μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:12 - 02 Ιαν 2026

Τσιάρας: Μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη διαλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα επανέλαβε τη θέση του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο TRT Θεσσαλίας.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας», τόνισε, σημειώνοντας ότι προέρχεται από νομό με ισχυρή αγροτική δραστηριότητα και κατανοεί τις ανησυχίες που εκφράζουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Παράλληλα επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα στήριξης των παραγωγών.

Αναφερόμενος στη δράση της κυβέρνησης από το 2019, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΠΑ σε κρίσιμες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, ενώ μειώθηκε και το ενεργειακό κόστος με χαμηλή τιμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Επιπλέον, όπως επισήμανε, αξιοποιήθηκαν πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μέσω του Μέτρου 23 για αποζημιώσεις παραγωγών με μειωμένη απόδοση, ενώ ειδικά στη Θεσσαλία το πρόγραμμα για τη νιτρορύπανση συνέβαλε στην ενίσχυση της βαμβακοκαλλιέργειας. Πρόσφατα, δόθηκε και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, κλείνοντας σημαντικές εκκρεμότητες.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η στήριξη της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο είναι σταθερή και συγκεκριμένη, προσθέτοντας ότι η άρνηση διαλόγου, ακόμη και μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού, δεν βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων.

«Οι κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζουν υπαρκτή αγωνία, η οποία είναι σεβαστή. Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός ότι ορισμένοι πρωταγωνιστές συνδέονται με πολιτικά κόμματα και ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου εκπρόσωποι αγροτών που επιδίωξαν τον διάλογο αντιμετώπισαν αρνητικές συμπεριφορές από συναδέλφους τους», τόνισε.

«Η δημοκρατία έχει κανόνες. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τα δικαιώματα και ταυτόχρονα να προπηλακίζουμε όσους εκφράζουν διαφορετική άποψη. Είναι σημαντικό τα μηνύματα που στέλνονται να είναι συνεπή», πρόσθεσε ο κ. Τσιάρας.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα, ενώ η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. «Στο τέλος, θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική, γιατί μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις· όλα τα άλλα γίνονται για εντυπώσεις και όχι για ουσία», κατέληξε.

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