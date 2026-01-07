Σε απεργιακό κλοιό οι λαϊκές αγορές – Κινητοποιήσεις διαρκείας από παραγωγούς και πωλητές

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ξεκινούν σήμερα οι κινητοποιήσεις των παραγωγών και των πωλητών λαϊκών αγορών, σηματοδοτώντας την έναρξη πανελλαδικής απεργίας αορίστου χρόνου. Οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν στο αυξημένο κόστος λειτουργίας, τις φορολογικές επιβαρύνσεις και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ενώ προειδοποιούν για συμβολικούς αποκλεισμούς των κεντρικών αγορών τις επόμενες ημέρες.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης επιβάρυνσης 10%, καθώς και η αναθεώρηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και του νόμου 4849/2021, τον οποίο χαρακτηρίζουν μη εφαρμόσιμο.

Από τον Μάιο, οι παραγωγοί και οι πωλητές θα υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά, μετά από κάθε λαϊκή αγορά, τόσο τα προϊόντα που πωλήθηκαν όσο και όσα παρέμειναν απούλητα.

Οι ομοσπονδίες του κλάδου πραγματοποιούν σήμερα συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεών τους είναι η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και η κατάργηση της επιπλέον φορολόγησης 10% για τους βοηθούς.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με την κυβέρνηση, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν την Πέμπτη με αποκλεισμό των κεντρικών αγορών σε Ρέντη και Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τονίζουν ότι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής θα εφαρμοστεί κανονικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσει προς όφελος των επαγγελματιών.

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