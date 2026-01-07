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Μητσοτάκης: €45 δισ. για τον αγροτικό τομέα - Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στις ευρωπαϊκές αποφάσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:53 - 07 Ιαν 2026

Μητσοτάκης: €45 δισ. για τον αγροτικό τομέα - Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στις ευρωπαϊκές αποφάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση διάθεση 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης των αγροτών και τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Με ανάρτηση του στο Facebook ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε, παράλληλα, τη δέσμευση της κυβέρνησης για μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2028-2034, χαρακτηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα εθνική προτεραιότητα.

Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 11:55
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