Παλαμάς Καρδίτσας: Επιλέγουν τον διάλογο με την κυβέρνηση και οι «σκληροί» των μπλόκων

Στον δρόμο του θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση αποφάσισαν να κινηθούν οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, δίνοντας θετικό σήμα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό και απορρίπτοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, την επιλογή μαζικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, οι αγρότες θα εκπροσωπηθούν στον διάλογο από μία ενιαία επιτροπή συνολικού αριθμού 30 ατόμων. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση με την κυβέρνηση θα συμμετάσχουν 25 μέλη με δικαίωμα λόγου, ενώ θα παρίστανται και πέντε παρατηρητές, διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο σχήμα εκπροσώπησης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν προς συζήτηση δύο διαφορετικές προτάσεις. Η πρώτη προέβλεπε τη συμμετοχή στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, παράλληλα με την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Η δεύτερη πρόταση αφορούσε την προσέλευση στον διάλογο χωρίς ταυτόχρονες κινητοποιήσεις. Μετά από ανταλλαγή απόψεων, οι συμμετέχοντες κατέληξαν να υπερψηφίσουν τη δεύτερη επιλογή.

Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση των αγροτών να δώσουν προτεραιότητα στη θεσμική επικοινωνία με την κυβέρνηση, αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση και τον καθορισμό της ημερομηνίας της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

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Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι, στο παρόν στάδιο, δεν θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, με τους αγρότες να επιλέγουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια διαλόγου, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτές τις επιλογές τους για μελλοντικές κινητοποιήσεις, ανάλογα με την εξέλιξη των συζητήσεων.