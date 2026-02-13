ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή άνοδος σε εκροές και εισροές στη Γεωργία - Κτηνοτροφία τον Δεκέμβριο 2025
12:39 - 13 Φεβ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή άνοδος σε εκροές και εισροές στη Γεωργία - Κτηνοτροφία τον Δεκέμβριο 2025

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τον Δεκέμβριο 2025 (έτος βάσης 2020=100), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ενώ τον Δεκέμβριο 2024 είχε καταγραφεί μείωση 3,4% σε σχέση με το 2023. Η ετήσια άνοδος οφείλεται στην αύξηση 7,7% στη ζωική παραγωγή, παρά τη μικρή μείωση 0,4% στη φυτική παραγωγή.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,4%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,9%, τον μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 (Πίνακας 1), προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 7,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και β) από τη μείωση κατά 0,4% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,1%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2024 με τον Δεκέμβριο 2023.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,5%, τον μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 0,9% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

