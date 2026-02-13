Μπροστά στη Βουλή τα τρακτέρ των αγροτών – Προειδοποιήσεις για «Mαύρο Πάσχα»
22:00 - 13 Φεβ 2026

Σε συμβολική αλλά και ουσιαστική κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες που κατέβηκαν από κάθε γωνιά της χώρας στην Αθήνα, αποφασίζοντας να παραμείνουν το βράδυ στην Πλατεία Συντάγματος. Η επιστροφή τους στις εστίες τους προγραμματίζεται για το πρωί, γύρω στις 11:00, ωστόσο το μήνυμα που επιδιώκουν να στείλουν είναι σαφές: η αγροτική αγωνία δεν τελειώνει με μια πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Στη Λεωφόρος Αμαλίας παραμένουν παρατεταγμένα 44 τρακτέρ, ενώ συνολικά 70 έφτασαν στην Αθήνα. Πέρα από τα αγροτικά μηχανήματα, παραγωγοί κατέφθασαν με πούλμαν, ακόμη και με πλοία, αποτυπώνοντας το εύρος της κινητοποίησης. Ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες αγρότισσες, που έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση στον πρωτογενή τομέα αφορά ολόκληρες οικογένειες.

Δύο είναι τα βασικά αιτήματα που κυριαρχούν. Πρώτον, οι –όπως τις χαρακτηρίζουν– «εξευτελιστικές» τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το σιτάρι πωλείται σήμερα 16 έως 18 λεπτά το κιλό, όταν –όπως υποστηρίζουν– θα έπρεπε να διαμορφώνεται τουλάχιστον 10 λεπτά υψηλότερα για να καλύπτει το κόστος παραγωγής και τις ζημιές. Κάνουν λόγο για ασφυκτική πίεση που απειλεί τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Δεύτερο κομβικό ζήτημα είναι η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με τους ίδιους, 26.000 ζώα έχουν ήδη θανατωθεί, εκ των οποίων περισσότερα από 1.000 μόνο τις τελευταίες ημέρες. Η απώλεια ζωικού κεφαλαίου, επισημαίνουν, μειώνει την προσφορά κρέατος και οδηγεί σε αυξήσεις τιμών που αποτυπώνονται ήδη στην αγορά. Προειδοποιούν μάλιστα για «μαύρο Πάσχα», τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Σε γενικές γραμμές, οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι δεσμεύσεις που δόθηκαν πριν από περίπου έναν μήνα δεν έχουν υλοποιηθεί. Όπως λένε, δεν έχουν λάβει ούτε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, γεγονός που εντείνει την καχυποψία και την οργή τους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλευρό τους βρέθηκαν περίπου 2.500 άτομα: εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς. Η εικόνα του κέντρου της Αθήνας, με τα τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή και τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μέχρι το πρωί, αποτυπώνει μια κοινωνική πίεση που δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο, αλλά αγγίζει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 22:54
