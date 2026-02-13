Έξω από τη Βουλή τα τρακτέρ: Ξεκίνησε το αγροτικό συλλαλητήριο - Κλειστό το Σύνταγμα (upd)

Λίγο μετά τις 16:00 έκλεισε η Πλατεία Συντάγματος, εν αναμονή της άφιξης των τρακτέρ. Οι αγρότες με τα τρακτέρ έφτασαν στο Σύνταγμα για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.

Παράλληλα, στο κέντρο της πόλης βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις εργατικών κέντρων και συνδικάτων κατά του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν ώστε να εκφράσουν τη στήριξή τους στους αγρότες. Οι αρχές εφαρμόζουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική, οι οποίες προσαρμόζονται σταδιακά ανάλογα με τις συνθήκες.

Με το σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», εργαζόμενοι, ομοσπονδίες και σωματεία υποδέχονται τους αγρότες που καταφθάνουν στην πλατεία. Παραγωγοί από τον Έβρος και τη Φλώρινα έως την Κρήτη δίνουν δυναμικό «παρών», τονίζοντας ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται, καθώς –όπως επισημαίνουν– τα προβλήματα παραμένουν έντονα. Διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους και ζητούν μέτρα αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος.

Η πορεία των τρακτέρ προς το Σύνταγμα

Στην πλατεία Καραϊσκάκη έχουν φτάσει έχουν φτάσει ήδη περισσότερα τρακτέρ, ενώ στην πλατεία Ομονοίας έχουν συγκεντρωθεί αγρότες που έφτασαν με πούλμαν και ΙΧ. Αναμένονται τα τρακτέρ στο σημείο και κατόπιν όλοι μαζί θα κινηθούν προς την πλατεία Συντάγματος.

Τα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στα διόδια των Αφιδνών και συνοδεία της Τροχαίας κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών.

Οι Αρχές προχώρησαν σε απολύμανση για προληπτικούς λόγους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλα τα τρακτέρ που θα φτάσουν στο κέντρο της πόλης.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί τα τρακτέρ να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα.

Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ επί της πλατείας Ομονοίας και στην Πανεπιστημίου πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επικρατούν στις κάθετες της οδού Αχιλλέως και Αγίου Κωνσταντίνου για τη διέλευση των τρακτέρ. Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό.