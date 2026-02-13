ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έξω από τη Βουλή τα τρακτέρ: Ξεκίνησε το αγροτικό συλλαλητήριο - Κλειστό το Σύνταγμα (upd)
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:42 - 13 Φεβ 2026

Έξω από τη Βουλή τα τρακτέρ: Ξεκίνησε το αγροτικό συλλαλητήριο - Κλειστό το Σύνταγμα (upd)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγο μετά τις 16:00 έκλεισε η Πλατεία Συντάγματος, εν αναμονή της άφιξης των τρακτέρ. Οι αγρότες με τα τρακτέρ έφτασαν στο Σύνταγμα για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.

Παράλληλα, στο κέντρο της πόλης βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις εργατικών κέντρων και συνδικάτων κατά του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν ώστε να εκφράσουν τη στήριξή τους στους αγρότες. Οι αρχές εφαρμόζουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική, οι οποίες προσαρμόζονται σταδιακά ανάλογα με τις συνθήκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdys4knl5k9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Με το σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», εργαζόμενοι, ομοσπονδίες και σωματεία υποδέχονται τους αγρότες που καταφθάνουν στην πλατεία. Παραγωγοί από τον Έβρος και τη Φλώρινα έως την Κρήτη δίνουν δυναμικό «παρών», τονίζοντας ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται, καθώς –όπως επισημαίνουν– τα προβλήματα παραμένουν έντονα. Διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους και ζητούν μέτρα αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος.

Η πορεία των τρακτέρ προς το Σύνταγμα

Στην πλατεία Καραϊσκάκη έχουν φτάσει έχουν φτάσει ήδη περισσότερα τρακτέρ, ενώ στην πλατεία Ομονοίας έχουν συγκεντρωθεί αγρότες που έφτασαν με πούλμαν και ΙΧ. Αναμένονται τα τρακτέρ στο σημείο και κατόπιν όλοι μαζί θα κινηθούν προς την πλατεία Συντάγματος.

Τα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στα διόδια των Αφιδνών και συνοδεία της Τροχαίας κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών.

Οι Αρχές προχώρησαν σε απολύμανση για προληπτικούς λόγους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλα τα τρακτέρ που θα φτάσουν στο κέντρο της πόλης.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί τα τρακτέρ να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα.

Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ επί της πλατείας Ομονοίας και στην Πανεπιστημίου πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επικρατούν στις κάθετες της οδού Αχιλλέως και Αγίου Κωνσταντίνου για τη διέλευση των τρακτέρ. Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 19:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής
Ειδήσεις

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Χατζηδάκης: Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία – Μακεδονία με ιδιοκτήτη το Δημόσιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία – Μακεδονία με ιδιοκτήτη το Δημόσιο

«ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026»: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις από τον Πειραιά ως το Σύνταγμα
Ειδήσεις

«ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026»: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις από τον Πειραιά ως το Σύνταγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ