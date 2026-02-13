Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις
21:04 - 13 Φεβ 2026

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσε το ΚΚΕ, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» από την Ολομέλεια της Βουλής. 

Το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και στο σύνολό του ψηφίσθηκε με 158 «υπέρ» έναντι 134 «κατά», επί 292 ψηφισάντων. Με ευρύτερες πλειοψηφίες, κατά πλειοψηφία, ψηφίστηκαν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου, όπως επισημαίνει η Καθημερινή.

Ειδικότερα:

  • Το άρθρο 3 που αφορά την επικουρική αρμοδιότητα της ΓΣΕΕ για τη σύναψη κλαδικών ΣΣΕ έλαβε 193 θετικές ψήφους, 62 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ 37 τοποθετήθηκαν με το «παρών».
  • Το άρθρο 4 που αφορά τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ψηφίσθηκε με 158 θετικές ψήφους έναντι 75 «κατά» και 59 «παρών».
  • Το άρθρο 5 για τους περιορισμούς στοιχείων εγγραφής στο ΓΕΜΗΣΟΕ εργαζομένων και εργοδοτών ψηφίσθηκε από 195 βουλευτές, έναντι 64 που του καταψήφισαν, ενώ 33 τοποθετήθηκαν με το «παρών».
  • Το άρθρο 6 που αφορά τον περιορισμό στοιχείων εγγραφής στο ΓΕΜΗΟ συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και τον επαναπροσδιορισμό έννομων συνεπειών μη εγγραφής ψηφίσθηκε από 160 βουλευτές, κατά ψήφισαν 107, ενώ 85 δήλωσαν «παρών».
  • Το άρθρο 7 σχετικά με την παράδοση των πρακτικών διαλογής ψηφοδελτίων και καταμετρήσεων ψήφων στο Πρωτοδικείο ψηφίσθηκε θετικά από 160 βουλευτές, έναντι 47 που το καταψήφισαν και 85 τοποθετήθηκαν με το «παρών».
  • Το άρθρο 8, που αφορά τη μετενέργεια, έλαβε 194 θετικές ψήφους, έναντι 53 που το καταψήφισαν, ενώ 45 βουλευτές τάχθηκαν με το «παρών».
  • Το άρθρο 9, για τη διευκόλυνση επέκτασης των ΣΣΕ, ψηφίσθηκε με 194 θετικές ψήφους, έναντι 97 «κατά», ενώ βρέθηκε 1 «παρών».
  • Το άρθρο 10 και 11, που αφορούν τον ΟΜΕΔ και τον έλεγχο του παραδεκτού των αιτήσεων για μεσολάβηση και για διαιτησία αντίστοιχα ψηφίσθηκαν από 158 βουλευτές, 113 το καταψήφισαν, ενώ 8 τοποθετήθηκαν με το «παρών».
  • Το άρθρο 12 που αφορά τον δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων έλαβε 158 θετικές ψήφους, 113 αρνητικές και 21 «παρών».
  • Το άρθρο 13, για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παραδεκτού ψηφίσθηκε με 158 ψήφους, 126 το καταψήφισαν και 8 τοποθετήθηκαν με το «παρών».
