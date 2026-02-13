ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης εναντίον... όλων – Υψηλοί τόνοι και εσωτερικά μέτωπα

Η πορεία προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται σε πεδίο έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης, με την ηγεσία και κορυφαία στελέχη να ανταλλάσσουν αιχμές σε υψηλούς τόνους. Παρότι επισήμως το κόμμα διακηρύσσει ότι ο στρατηγικός του στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέα Δημοκρατία, η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από οργανωτικά ζητήματα και εσωτερικές ισορροπίες.

Η παρέμβαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία αποτύπωσε το κλίμα. Με έμφαση δήλωσε ότι «οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» και κάλεσε τα στελέχη να στραφούν στις εθνικές κάλπες, ζητώντας σεβασμό στα όργανα και στις διαδικασίες. Υπεραμύνθηκε του τρόπου εκλογής των συνέδρων, απορρίπτοντας τα περί «αλγορίθμου» και παρουσιάζοντας στοιχεία που –κατά τον ίδιο– διασφαλίζουν δικαιότερη κατανομή βάσει της εκλογικής δύναμης του κόμματος. Ωστόσο, η ίδια η ανάγκη αυτής της αυστηρής παρέμβασης φανέρωσε τις υπόγειες εντάσεις που διαπερνούν το κόμμα.

Η αναφορά του στην τήρηση των διαδικασιών και στην αποφυγή διαρροών στα μέσα ενημέρωσης πυροδότησε αντιδράσεις. Ο Χάρης Δούκας, λαμβάνοντας τον λόγο, αντέτεινε ότι η εσωστρέφεια δεν οφείλεται σε «αντάρτικες» φωνές αλλά στον ίδιο τον πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι με τις επιλογές του και τον τρόπο που χειρίζεται το ζήτημα των συνέδρων οξύνει το κλίμα. Το σκηνικό θύμισε περισσότερο προαναγγελία σύγκρουσης παρά διαδικασία σύνθεσης, με το ερώτημα τι θα ακολουθήσει στο ίδιο το Συνέδριο να τίθεται πλέον ανοιχτά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Νάντια Γιαννακοπούλου αμφισβήτησε ευθέως την πρόταση για το σύστημα εκλογής συνέδρων, χαρακτηρίζοντάς την αντικαταστατική και αντίθετη στην ισοτιμία των μελών. Κάλεσε τον πρόεδρο να «κάνει μια υπέρβαση» και να αποσύρει το σχέδιο, επισημαίνοντας ότι η βάση του κόμματος εμφανίζεται δυσαρεστημένη.

Ο Χάρης Δούκας και η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν είναι τα μόνα στελέχη που εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για την πορεία του κόμματος. Αιχμές διατυπώνονται κατά καιρούς και από άλλα στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, που θέτει ζήτημα τακτικής λειτουργίας των κομματικών οργάνων, ενισχύοντας την εικόνα γενικευμένης αμφισβήτησης.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά ως προς τη σύνθεσή της, γεγονός που προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των εσωτερικών εκκρεμοτήτων. Αν και οι αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας ελήφθησαν ομόφωνα σε επίπεδο διακηρύξεων –με έμφαση στην αυτόνομη πορεία και στην αμφίπλευρη διεύρυνση– η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει σε παράταξη που αναζητεί εσωτερική ισορροπία.

Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται και η απόφαση για αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου, με σαφή παρότρυνση να μην διεκδικήσει την ηγεσία της ΓΣΕΕ. Η απάντησή του, με την οποία υπογράμμισε ότι λογοδοτεί στους εργαζόμενους και όχι σε κομματικά όργανα, ανέδειξε επιπλέον τριβές στη σχέση κόμματος και συνδικαλιστικού χώρου.

Παρότι, μετά τις περσινές εσωκομματικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ έδειξε να αποφεύγει τα διαλυτικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η ένταση επανέρχεται. Το ερώτημα που πλανάται είναι κατά πόσο οι πολίτες, αντιμέτωποι με την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εσωτερικές διεργασίες ενός κόμματος που φιλοδοξεί να κυβερνήσει. Για την ώρα, πάντως, η εικόνα «όλοι εναντίον όλων» βαραίνει περισσότερο από το μήνυμα πολιτικής εναλλακτικής.

