ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα: Διαμηνύουν συνέχιση των κινητοποιήσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:21 - 14 Φεβ 2026

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα: Διαμηνύουν συνέχιση των κινητοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με συντεταγμένο τρόπο και κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το Σύνταγμα, όπου διανυκτέρευσαν, και η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας ομαλοποιείται.   

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ξεκίνησε, υπό τη συνοδεία περιπολικών, η σταδιακή αποχώρηση των αγροτών που είχαν παραμείνει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας στην Πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης κινητοποίησής τους. Περισσότερα από 40 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνονται οργανωμένα από το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, παραμένει κλειστή από χθες, ενώ λόγω της αναχώρησης των οχημάτων τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν: Πανεπιστημίου, Πλατεία Ομονοίας, Αγίου Κωνσταντίνου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αχιλλέως, Λεωφόρος Αθηνών και Λεωφόρος Κηφισού.

Εχθές το απόγευμα, μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές εγγυημένες τιμές των προϊόντων, την ανάγκη αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών. Οι παραγωγοί επισήμαναν ότι τα αιτήματα αυτά είχαν τεθεί και σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς, κατά την άποψή τους, να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι, άλλοι κοινωνικοί φορείς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, τονίζοντας ότι τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν οξυμένα. Κεντρικά αιτήματα αποτελούν η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση των αποζημιώσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, καθώς, όπως ανέφερε, τα βασικά αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί, παρά τις επαφές με την κυβέρνηση. Όπως σημείωσε, οι αγρότες προτίθενται να επιμείνουν «μέχρι τέλους», στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης και αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Tζέλλας, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι τα βασικά προβλήματα τους μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, «δεν λύθηκαν». «Υπάρχουν αγρότες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους» είπε και πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στόχο το κέρδος και όχι και όχι στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 14:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιούρ – Στους 11 βουλευτές η ΚΟ
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιούρ – Στους 11 βουλευτές η ΚΟ

«ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026»: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις από τον Πειραιά ως το Σύνταγμα
Ειδήσεις

«ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026»: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις από τον Πειραιά ως το Σύνταγμα

Φάμελλος: Έχουμε μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που καταπατά το Σύνταγμα
Πολιτική

Φάμελλος: Έχουμε μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που καταπατά το Σύνταγμα

Καστανίδης: Αποχωρεί με βαριές αιχμές από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»
Πολιτική

Καστανίδης: Αποχωρεί με βαριές αιχμές από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ