Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα: Διαμηνύουν συνέχιση των κινητοποιήσεων

Με συντεταγμένο τρόπο και κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το Σύνταγμα, όπου διανυκτέρευσαν, και η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας ομαλοποιείται.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ξεκίνησε, υπό τη συνοδεία περιπολικών, η σταδιακή αποχώρηση των αγροτών που είχαν παραμείνει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας στην Πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης κινητοποίησής τους. Περισσότερα από 40 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνονται οργανωμένα από το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, παραμένει κλειστή από χθες, ενώ λόγω της αναχώρησης των οχημάτων τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν: Πανεπιστημίου, Πλατεία Ομονοίας, Αγίου Κωνσταντίνου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αχιλλέως, Λεωφόρος Αθηνών και Λεωφόρος Κηφισού.

Εχθές το απόγευμα, μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές εγγυημένες τιμές των προϊόντων, την ανάγκη αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών. Οι παραγωγοί επισήμαναν ότι τα αιτήματα αυτά είχαν τεθεί και σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς, κατά την άποψή τους, να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι, άλλοι κοινωνικοί φορείς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, τονίζοντας ότι τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν οξυμένα. Κεντρικά αιτήματα αποτελούν η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση των αποζημιώσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, καθώς, όπως ανέφερε, τα βασικά αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί, παρά τις επαφές με την κυβέρνηση. Όπως σημείωσε, οι αγρότες προτίθενται να επιμείνουν «μέχρι τέλους», στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης και αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Tζέλλας, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι τα βασικά προβλήματα τους μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, «δεν λύθηκαν». «Υπάρχουν αγρότες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους» είπε και πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στόχο το κέρδος και όχι και όχι στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.