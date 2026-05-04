Καστανίδης: Αποχωρεί με βαριές αιχμές από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»

Υπενθυμίζεται ότι το έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός συγκαταλεγόταν ανέκαθεν στους πιο σκληρούς εσωκομματικούς αντιπάλους του Νίκου Ανδρουλάκη, διατυπώνοντας ανοιχτά τις διαφωνίες του με τις επιλογές της ηγεσίας. Σημειώνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν, μεταξύ άλλων, υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης στις τελευταίες εκλογές, την οποία και επέλεξε να κρατήσει (αντί για εκείνη της Νότιας Αττικής ή του Ηρακλείου), προκαλώντας την έντονη αντίδραση του έμπειρου στελέχους.

Στην επιστολή αποχώρησής του, καταγγέλλει ότι ο πρόεδρος του κόμματος προχώρησε σε αλλαγές στο καταστατικό με στόχο να τον αποκλείσει από τις εκλογές. Ισχυρίζεται ακόμη ότι συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη ασκούσαν πιέσεις σε οργανώσεις του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μην τον καλούν ως ομιλητή σε εκδηλώσεις.

«Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο κ. Καστανίδης, δείγμα της φόρτισης και της έντασης ανάμεσα σε εκείνον και τον αρχηγό του κόμματος.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκφραστεί αρνητικά – σε αντίθεση με την ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη – στο ενδεχόμενο ευρύτερων συμπράξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς και μένει να φανεί αν θα ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όταν αυτό ιδρυθεί.

Η επιστολή του Χάρη Καστανίδη

«Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά, με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.

Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.

Στις εκλογές του 2023, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις, που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Και για μην μείνει καμμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα.

Στο forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.

Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος.

Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος.

Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη Δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών.

Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί την δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτήδειου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκαιρινός τους.

Σε ό,τι με αφορά, μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου τον άνθρωπο που συνέταξε τον ιδρυτικό νόμο για τον Συνήγορο του Πολίτη, που ίδρυσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που δεν δίστασε να παραιτηθεί από υπουργός, υπερασπιζόμενος την διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, όταν η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως βασικές διατάξεις νόμων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής φέρουν την υπογραφή μου, ως υπουργού Δικαιοσύνης.