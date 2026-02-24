ΗΠΑ: Διπλωματικός μαραθώνιος με Ρωσία και Κίνα για μια πιθανή συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών όπλων
12:32 - 24 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Διπλωματικός μαραθώνιος με Ρωσία και Κίνα για μια πιθανή συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών όπλων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στη Γενεύη με ρωσική αντιπροσωπεία και αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη (24/2) με την αντίστοιχη κινεζική για συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή πολυμερή συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών όπλων, όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνεται, η Ουάσινγκτον επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας νέας, ευρύτερης συνθήκης ελέγχου των όπλων, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα, μετά τη λήξη της συμφωνίας New START, που έθετε όρια στην ανάπτυξη πυραύλων και πυρηνικών κεφαλών από τις δύο χώρες.

Ο πρέσβης της Κίνας για τον αφοπλισμό, Shen Jian, είχε δηλώσει στις αρχές Φεβρουαρίου ότι η Κίνα δεν προτίθεται από τη μεριά της να συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες ελέγχου των πυρηνικών όπλων με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον σε αυτό το στάδιο. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η συνάντηση της Τρίτης θα περιλαμβάνει επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εποικοδομητικές διμερείς συνομιλίες με τη Βρετανία και τη Γαλλία, οι οποίες επίσης αποτελούν μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Η συζήτηση με τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν το επόμενο λογικό βήμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παραμένουν αισιόδοξοι για τη συνέχεια των συνομιλιών.

