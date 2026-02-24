InteramerICAN Day: Μία ημέρα αφιερωμένη στoν εθελοντισμό
12:42 - 24 Φεβ 2026

InteramerICAN Day: Μία ημέρα αφιερωμένη στoν εθελοντισμό

Reporter.gr Newsroom
Η Interamerican παρουσιάζει τη νέα εταιρική πρωτοβουλία InteramerICAN Day, μια ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Με αφετηρία τον Μάρτιο του 2026, κάθε εργαζόμενος θα έχει στη διάθεσή του μία επιπλέον ημέρα άδειας, η οποία θα αξιοποιείται αποκλειστικά για εθελοντική δράση. Πρόκειται για οκτώ ώρες που μετατρέπονται σε ενεργή συμμετοχή και στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών, με στόχο τη δημιουργία θετικού και μετρήσιμου αποτυπώματος στην κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία θα υλοποιήσει στοχευμένες δράσεις σε συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε καίριους τομείς κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης, όπως το περιοδικό δρόμου Σχεδία, η ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece, η ActionAid Hellas, καθώς και ο Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ).

Η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican, δήλωσε: «Η InteramerICAN Day είναι μια συνειδητή επιλογή να δώσουμε χώρο και χρόνο στους ανθρώπους μας να προσφέρουν εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός δεν ενισχύει μόνο τις κοινότητες γύρω μας, αλλά και τη δική μας κουλτούρα, καλλιεργώντας συνεργασία, ενσυναίσθηση και αίσθημα σκοπού. Για εμάς, η υπευθυνότητα δεν είναι απλώς στρατηγική επιλογή, αλλά αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς ».

Η InteramerICAN Day αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Interamerican για επιχειρηματικότητα με κοινωνικό πρόσημο. Γιατί η πραγματική αξία δεν μετριέται μόνο σε επιδόσεις, αλλά στον θετικό αντίκτυπο που δημιουργείται στους ανθρώπους και στις κοινότητες.

