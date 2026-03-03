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ΥΠΑΑΤ: Διευκρινίσεις για τον περιορισμό των μετακινήσεων αιγοπροβάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από ευλογιά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:01 - 03 Μαρ 2026

ΥΠΑΑΤ: Διευκρινίσεις για τον περιορισμό των μετακινήσεων αιγοπροβάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από ευλογιά

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανακοίνωση προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων αιγοπροβάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνει τα εξής:

Η οριοθέτηση ζωνών προστασίας (έως 5 χιλιόμετρα από τις μολυσμένες εκτροφές), επιτήρησης (5-20 χιλιόμετρα) και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών (20-40 χιλιόμετρα), ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των εκτροφών αιγοπροβάτων στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς και εκδίδεται σχετική Εκτελεστική Απόφαση που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από το Κράτος Μέλος στο οποίο απευθύνεται. Τυχόν τροποποίηση των ζωνών αυτών ή της διάρκειας εφαρμογής των μέτρων στις ζώνες αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της νόσου.

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση «2026/458 σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2024/2207 για ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα» της 24ης Φεβρουαρίου 2026, τα μέτρα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν κρούσματα και εφόσον δεν υπάρξουν νέα, ισχύουν μέχρι 30 Απριλίου, ενώ στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες ισχύουν μέχρι 30 Ιουνίου. Οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης μετά τις 30 Απριλίου μεταπίπτουν σε περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες εάν δεν έχουν άλλα κρούσματα. Σε αυτή την περίπτωση, η αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα θα καταστεί περαιτέρω απαγορευμένη μέχρι 30 Ιουνίου.

Η εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής «Απαγορευμένες Ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Ευλογιάς των προβάτων και αιγών στην Ελλάδα - Τροποποίηση της παρ. Α και της παρ. Β της με αριθ. πρωτ. 1750/388758/18.12.2023 εγκυκλίου», που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, περιγράφει αναλυτικά τις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων αιγοπροβάτων στις παραπάνω ζώνες είναι τα εξής:

  • Καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας, επιτήρησης και της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης, (με εξαίρεση τις μετακινήσεις προς σφαγή όπου έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση με διαδικασία δειγματοληψίας σιέλου).
  • Απαγορεύονται όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων από όλες τις απαγορευμένες ζώνες εκτός της περιμέτρου της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης για οποιοδήποτε λόγο.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η βόσκηση στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης καθώς και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη.
  • Επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων από τις ελεύθερες περιοχές προς προορισμό που βρίσκεται εντός των απαγορευμένων ζωνών μόνον αν έχει δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή και εφόσον τα ζώα μετακινούνται απευθείας σε σφαγείο με σκοπό την άμεση σφαγή, έως τις ημερομηνίες που προβλέπονται για καθεμία απαγορευμένη ζώνη.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανασύσταση εκτροφών αιγοπροβάτων σε περιοχές που βρίσκονται εντός της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης.
  • Απαγορεύεται η διέλευση φορτίων ζώντων αιγοπροβάτων από τις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης.
  • Απαγορεύονται όλες οι μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας με σκοπό την συμμετοχή τους σε εκθέσεις ζώων, πανηγύρια, αγορές ζώων, εορταστικές εκδηλώσεις κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ενότητα «Ευλογιά» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minagric.gr/for-farmer-2/animal-production/genetiki-veltiosi-agrotikon-zoon/64-aigoprobata/823-astheneiesaigoprobaton

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