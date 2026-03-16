Κυβερνητικό σχέδιο για «δίχτυ» προστασίας απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας στα αγροτικά προϊόντα

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να απλώσει ένα νέο δίχτυ προστασίας για να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα, καθώς το κόστος παραγωγής αυξάνεται ξανά λόγω των διεθνών εξελίξεων.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των λιπασμάτων, που επιβαρύνουν σημαντικά τους παραγωγούς. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικές επιλογές για τη συγκράτηση των τιμών: είτε η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των λιπασμάτων είτε η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους αγρότες, ώστε να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους.

Υπενθυμίζεται ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση μετά τα αγροτικά μπλόκα έχουν ήδη απορροφηθεί από το νέο ράλι ακρίβειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχει διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις στις πρώτες ύλες.

Ενδεικτικό είναι ότι η χρηματιστηριακή τιμή της ουρίας αυξήθηκε από 465 δολάρια τον τόνο στις 27 Φεβρουαρίου στα 599,5 δολάρια σήμερα. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής δεν μπορούν εύκολα να το ενσωματώσουν στις τιμές των προϊόντων τους, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι ακόμη και για ελλείψεις λιπασμάτων στην αγορά.

Την ίδια ώρα ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στα καύσιμα, παρά το πλαφόν. Η τιμή της βενζίνης φτάνει τα 2,04 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες, τα 1,95 ευρώ στο Ηράκλειο Κρήτης και τα 1,96 ευρώ στη Λευκάδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αρχές έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

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